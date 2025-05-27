"Ризикую своїм життям". Джекі Чан вразив відвертим зізнанням
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Ризикую своїм життям". Джекі Чан вразив відвертим зізнанням

Джекі Чан розкрив секрети своєї професії
Джерело:  The Independent

Легенда Голлівуду Джекі Чан, якому нещодавно виповнився 71 рік, наголосив, що його робота в кіноіндустрії завжди була вкрай небезпечною, адже він доволі часто ризикував життям, на 100% вживаючись у ролі.

Головні тези:

  • Актор відверто говорить про погіршення свого здоров'я і неможливість виконувати екстремальні трюки без помічників.
  • Попри ризики, Джекі Чан вдячний за схвальні відгуки глядачів й готовий працювати далі.

Джекі Чан розкрив секрети своєї професії

Головною візитівкою актора завжди були його сміливі трюки, які він виконував без дублерів.

Саме вони багато разів призводили до небезпечних травм на знімальних майданчиках.

Був навіть випадок, коли Джекі Чан впав з дерева та розбив собі череп.

Попри усі ризики, актор все одно втішений тим, що часто отримує схвальні відгуки від глядачів за свою екстремальну роботу.

Люди називають мене "суперзіркою". Вони називають мене "легендою". І це як: "Дякую". Це означає, що всі ці роки, те, що я роблю — всі ці роки, коли я ризикую своїм життям, щоб робити таку роботу — вони щось означають, — наголосив Джекі.

71-річний актор не приховує від своїх шанувальників, що зараз стан його здоров'я значно погіршився.

Це насамперед вплинуло на те, що Чан більше не може робити екстремальні трюки на екрані без помічників.

Якщо мені доведеться зістрибнути з будівлі, вибачте — мені зараз потрібний каскадер чи дублер. Але якщо це просто звичайна бійка, то я роблю це сам, — розповів Джекі.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Акторка Кіра Найтлі вразила зізнанням про свої проблеми у Голлівуді
Кіра Найтлі
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
У Голлівуді знімуть продовження культового фільму 1984 року
Гремліни
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото
Депп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?