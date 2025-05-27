"Ризикую своїм життям". Джекі Чан вразив відвертим зізнанням

Легенда Голлівуду Джекі Чан, якому нещодавно виповнився 71 рік, наголосив, що його робота в кіноіндустрії завжди була вкрай небезпечною, адже він доволі часто ризикував життям, на 100% вживаючись у ролі.
Головні тези:
- Актор відверто говорить про погіршення свого здоров'я і неможливість виконувати екстремальні трюки без помічників.
- Попри ризики, Джекі Чан вдячний за схвальні відгуки глядачів й готовий працювати далі.
Джекі Чан розкрив секрети своєї професії
Головною візитівкою актора завжди були його сміливі трюки, які він виконував без дублерів.
Саме вони багато разів призводили до небезпечних травм на знімальних майданчиках.
Був навіть випадок, коли Джекі Чан впав з дерева та розбив собі череп.
Попри усі ризики, актор все одно втішений тим, що часто отримує схвальні відгуки від глядачів за свою екстремальну роботу.
71-річний актор не приховує від своїх шанувальників, що зараз стан його здоров'я значно погіршився.
Це насамперед вплинуло на те, що Чан більше не може робити екстремальні трюки на екрані без помічників.
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