"Ризикую своїм життям". Джекі Чан вразив відвертим зізнанням

Легенда Голлівуду Джекі Чан, якому нещодавно виповнився 71 рік, наголосив, що його робота в кіноіндустрії завжди була вкрай небезпечною, адже він доволі часто ризикував життям, на 100% вживаючись у ролі.

Джекі Чан розкрив секрети своєї професії

Головною візитівкою актора завжди були його сміливі трюки, які він виконував без дублерів.

Саме вони багато разів призводили до небезпечних травм на знімальних майданчиках.

Був навіть випадок, коли Джекі Чан впав з дерева та розбив собі череп.

Попри усі ризики, актор все одно втішений тим, що часто отримує схвальні відгуки від глядачів за свою екстремальну роботу.

Люди називають мене "суперзіркою". Вони називають мене "легендою". І це як: "Дякую". Це означає, що всі ці роки, те, що я роблю — всі ці роки, коли я ризикую своїм життям, щоб робити таку роботу — вони щось означають, — наголосив Джекі. Поширити

71-річний актор не приховує від своїх шанувальників, що зараз стан його здоров'я значно погіршився.

Це насамперед вплинуло на те, що Чан більше не може робити екстремальні трюки на екрані без помічників.