"Рискую своей жизнью". Джеки Чан поразил откровенным признанием

Известный актер Джеки Чан, которому недавно исполнился 71 год, отметил, что его работа в киноиндустрии всегда была крайне опасна, ведь он всегда рисковал жизнью, на 100% употребляясь в свои роли.
Главные тезисы
- Актер откровенно говорит об ухудшении своего здоровья и невозможности выполнять экстремальные трюки без помощников.
- Несмотря на риски, Джеки Чан благодарен за положительные отзывы зрителей и готов работать дальше.
Джеки Чан раскрыл секреты своей профессии
Главной визитной карточкой актера всегда были его смелые трюки, которые он исполнял без дублеров.
Именно они многократно приводили к опасным травмам на съемочных площадках.
Был даже случай, когда Джеки Чан упал с дерева и разбил череп.
Несмотря на все риски, актер все равно рад тому, что часто получает одобрительные отзывы от зрителей за свою экстремальную работу.
71-летний актер не скрывает от своих поклонников, что сейчас состояние его здоровья значительно ухудшилось.
Это, прежде всего, повлияло на то, что Чан больше не может делать экстремальные трюки на экране без помощников.
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