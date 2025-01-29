Різка зміна погоди. Яким буде лютий в Україні

Уже в перші дні лютого відбудеться зниження температури — в Україну повертається зима. Про це попереджає речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на лютий 2025 року

За словами синоптиків та фахівців з Інституту гідрометеорології, середньомісячна температура наступного місяця буде коливатися від 3° морозу до 2° тепла.

Що важливо розуміти, це все одно на 1,5°-2° вище кліматичної норми.

З приводу першої саме декади, перших днів, то ми очікуємо на зниження температурних показників, повернення до більш зимового характеру погоди. І морози очікуємо саме в перші дні лютого, у нічні години особливо, в межах 3,8° морозу, — заявила Наталія Птуха. Поширити

Вона звернула увагу на те, що це стосується більшості областей, однак на півдні й південному сході все одно буде трохи тепліше.

30 січня через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт (Фото: facebook.com/UkrHMC)

Температурних рекордів стає дедалі більше

Згідно з даними Наталії Птухи, станом на сьогодні температурний фон в країні вище кліматичної норми.

Насамперед йдеться про південь та західні регіони. Окрім того, наголошується, що деякі метеостанції фіксують температурні рекорди для певної дати.

Речниця Укргідрометцентру зазначає, що практично до кінця місяця в Україні буде зберігатися аналогічний температурний фон, але вже з тенденцією.

В останні два дні, 30-31 січня почнеться поступове зниження.