Різка зміна погоди. Яким буде лютий в Україні

Уже в перші дні лютого відбудеться зниження температури — в Україну повертається зима. Про це попереджає речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Головні тези:
- У лютому в Україні очікується різка зміна температури з пониженням до 3° морозу.
- Синоптики зауважують, що середньомісячна температура відхилятиметься від кліматичної норми на 1,5°-2° у бік підвищення.
- На початку лютого в Україні очікується настання більш зимової погоди з морозами, особливо вночі, та збереженням тепла на півдні країни.
Прогноз погоди на лютий 2025 року
За словами синоптиків та фахівців з Інституту гідрометеорології, середньомісячна температура наступного місяця буде коливатися від 3° морозу до 2° тепла.
Що важливо розуміти, це все одно на 1,5°-2° вище кліматичної норми.
Вона звернула увагу на те, що це стосується більшості областей, однак на півдні й південному сході все одно буде трохи тепліше.
Температурних рекордів стає дедалі більше
Згідно з даними Наталії Птухи, станом на сьогодні температурний фон в країні вище кліматичної норми.
Насамперед йдеться про південь та західні регіони. Окрім того, наголошується, що деякі метеостанції фіксують температурні рекорди для певної дати.
Речниця Укргідрометцентру зазначає, що практично до кінця місяця в Україні буде зберігатися аналогічний температурний фон, але вже з тенденцією.
В останні два дні, 30-31 січня почнеться поступове зниження.
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