Резкая смена погоды. Каким будет февраль в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Резкая смена погоды. Каким будет февраль в Украине

зима
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Источник:  Интерфакс-Украина

Уже в первые дни февраля произойдет понижение температуры – в Украину возвращается зима. Об этом предупреждает представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Главные тезисы

  • В феврале в Украине ожидается резкое изменение температуры с понижением до 3° мороза.
  • Синоптики отмечают, что среднемесячная температура будет отклоняться от климатической нормы на 1,5-2° в сторону повышения.
  • В начале февраля в Украине ожидается наступление более зимней погоды с морозами, особенно ночью и сохранением тепла на юге страны.

Прогноз погоды на февраль 2025

По словам синоптиков и специалистов из Института гидрометеорологии, среднемесячная температура в следующем месяце будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.

Что важно понимать, это все равно на 1,5-2° выше климатической нормы.

По поводу первой именно декады, первых дней, то мы ожидаем снижения температурных показателей, возвращения к более зимнему характеру погоды. И морозы ожидаем именно в первые дни февраля, в ночные часы особенно, в пределах 3,8 мороза, — заявила Наталья Птуха.

Она обратила внимание на то, что это касается большинства областей, однако на юге и юго-востоке все равно будет немного теплее.

30 января через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт (Фото: facebook.com/UkrHMC)

Температурных рекордов становится все больше

Согласно данным Натальи Птухи, по состоянию на сегодняшний день температурный фон в стране выше климатической нормы.

В первую очередь речь идет о юге и западных регионах. Кроме того, указано, что некоторые метеостанции фиксируют температурные рекорды для определенной даты.

Представитель Укргидрометцентра отмечает, что практически до конца месяца в Украине будет сохраняться аналогичный температурный фон, но уже с тенденцией.

В последние два дня, 30-31 января, начнется постепенное снижение.

Особенно это в западных областях будет ощущаться, потому что там уже 31-1 будет наступать атмосферный фронт и изменяться воздушные потоки, — сообщила Птуха.

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