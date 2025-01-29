Резкая смена погоды. Каким будет февраль в Украине

Уже в первые дни февраля произойдет понижение температуры – в Украину возвращается зима. Об этом предупреждает представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Главные тезисы
- В феврале в Украине ожидается резкое изменение температуры с понижением до 3° мороза.
- Синоптики отмечают, что среднемесячная температура будет отклоняться от климатической нормы на 1,5-2° в сторону повышения.
- В начале февраля в Украине ожидается наступление более зимней погоды с морозами, особенно ночью и сохранением тепла на юге страны.
Прогноз погоды на февраль 2025
По словам синоптиков и специалистов из Института гидрометеорологии, среднемесячная температура в следующем месяце будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.
Что важно понимать, это все равно на 1,5-2° выше климатической нормы.
Она обратила внимание на то, что это касается большинства областей, однако на юге и юго-востоке все равно будет немного теплее.
Температурных рекордов становится все больше
Согласно данным Натальи Птухи, по состоянию на сегодняшний день температурный фон в стране выше климатической нормы.
В первую очередь речь идет о юге и западных регионах. Кроме того, указано, что некоторые метеостанции фиксируют температурные рекорды для определенной даты.
Представитель Укргидрометцентра отмечает, что практически до конца месяца в Украине будет сохраняться аналогичный температурный фон, но уже с тенденцией.
В последние два дня, 30-31 января, начнется постепенное снижение.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-