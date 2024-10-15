Під час проведення робіт з реконструкції легендарного футбольного стадіону каталонської “Барселони” "Камп Ноу" між будівельниками спалахнула масова бійка.

Що відомо про масову бійку між будівельниками під час реконструкції "Камп Ноу"

Зазначається, що у розпалі конфлікту його учасники почали використовувати палиці, молоти та лопати.

У бійці взяли участь близько 30 осіб, переважно громадян з Румунії та Албанії.

За інформацією джерела, шестеро робітників отримали поранення, а всіх учасників бійки було звільнено.

Реконструкція арени розпочалася влітку минулого року і має завершитися перед сезоном-2026/27.

Каталонський клуб витратить на реконструкцію домашнього стадіону близько 1,5 млрд. євро, а оновлена арена Spotify Camp Nou вміщатиме 105 тисяч глядачів.

Наразі "Барселона" проводить свої домашні матчі на Олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса.

Що відомо про ризик припинення існування ФК “Барселона”

Іспанська "Барселона" опинилася під загрозою зникнення з футбольної мапи в разі визнання винною у справі про підкуп суддівського функціонерв Хосе Марії Енрікеса Негрейри.

Справа Негрейри здатна "поховати" іспанський гранд. "Барсі" загрожуватиме банкрутство в разі негативного для клубу рішення Феміди.

Очільник Слідчого суду міста Барселона Хоакін Агірре визнав злочином виплати "блаугранас" на 7,7 млн євро Негрейрі впродовж багатьох років. Каталонців звинуватили в хабарництві. Такі ж звинувачення висунули самому суддівському функціонеру, його сину та двом екс-президентам "Барселони" — Жозепу Бартомеу та Сандро Роселю.

Тепер доля справи залежатиме від суду присяжних. Якщо провину функціонерів доведуть, то їм світить 3-6 років у в'язниці. Натомість "Барселона" за такого сценарію буде відсторонена від будь-якої футбольної діяльності та стане банкрутом.