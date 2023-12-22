Зірковий ексфутболіст "Барселони" став одноклубником Мессі

"Інтер Майамі" на своєму офіційному сайті оголосив про перехід уругвайського нападаючого Луїса Суареса.

Луїс Суарес став одноклубником Мессі та українця Кривцова у США

Договір розрахований до кінця 2024 року із можливою опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо, останнім клубом 36-річного Суареса був бразильський "Греміо", за який форвард провів 33 матчі у бразильській Серії А, де відзначився 17 голами та 11 результативними передачами.

У Європі Суарес запам'ятався за своїми виступами за нідерландський "Аякс", англійський "Ліверпуль" та каталонську "Барселону",

Зазначимо, що за "Інтер Майамі" виступають колишні партнери Суареса по "Барселоні" Ліонель Мессі, Серджі Бускетс та Жорді Альба. Також у складі команди є український захисник Сергій Кривцов, а клубом володіє легендарний Девід Беккхем.