Звездный эксфутболист "Барселоны" стал одноклубником Месси

"Интер Майами" на своем официальном сайте объявил о переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса.
Луис Суарес стал одноклубником Месси и украинца Кривцова в США
Договор рассчитан до конца 2024 г. с возможной опцией продления еще на год.
Напомним, последним клубом 36-летнего Суареса был бразильский "Гремио", за который форвард провел 33 матча в бразильской Серии А, отличившийся 17 голами и 11 результативными передачами.
В Европе Суарес запомнился по своим выступлениям за нидерландский "Аякс", английский "Ливерпуль" и каталонскую "Барселону",
Отметим, что за "Интер Майами" выступают бывшие партнеры Суареса по "Барселоне" Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба. Также в составе команды есть украинский защитник Сергей Кривцов, а клубом владеет легендарный Дэвид Беккхэм.
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