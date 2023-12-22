Звездный эксфутболист "Барселоны" стал одноклубником Месси
Категория
Спорт
Дата публикации

Звездный эксфутболист "Барселоны" стал одноклубником Месси

Луис Суарес
Читати українською

"Интер Майами" на своем официальном сайте объявил о переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Луис Суарес стал одноклубником Месси и украинца Кривцова в США

Договор рассчитан до конца 2024 г. с возможной опцией продления еще на год.

Напомним, последним клубом 36-летнего Суареса был бразильский "Гремио", за который форвард провел 33 матча в бразильской Серии А, отличившийся 17 голами и 11 результативными передачами.

В Европе Суарес запомнился по своим выступлениям за нидерландский "Аякс", английский "Ливерпуль" и каталонскую "Барселону",

Отметим, что за "Интер Майами" выступают бывшие партнеры Суареса по "Барселоне" Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба. Также в составе команды есть украинский защитник Сергей Кривцов, а клубом владеет легендарный Дэвид Беккхэм.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
На футбольные стадионы могут вернуть болельщиков – поручение Кабмина
Министерство молодежи и спорта Украины
Стадион
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Google назвал имя самого популярного футболиста за 25 лет
Роналду
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская футбольная ассоциация наказала судей за негосударственный язык во время матчей
Gov.ua
Арбитры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.