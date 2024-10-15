Во время проведения работ по реконструкции легендарного футбольного стадиона каталонской "Барселоны" "Камп Ноу" между строителями вспыхнула массовая драка.

Что известно о массовой драке между строителями во время реконструкции "Камп Ноу"

Отмечается, что в разгар конфликта его участники начали использовать палки, молоты и лопаты.

В драке приняли участие около 30 человек, преимущественно граждан из Румынии и Албании.

По информации источника, шесть рабочих получили ранения, а все участники драки были уволены.

Реконструкция арены началась летом прошлого года и должна завершиться перед сезоном-2026/27.

Каталонский клуб потратит на реконструкцию домашнего стадиона около 1,5 млрд евро, а обновленная арена Spotify Camp Nou будет вмещать 105 тысяч зрителей.

"Барселона" проводит свои домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.

Что известно о риске прекращения существования ФК "Барселона"

Испанская "Барселона" оказалась под угрозой исчезновения с футбольной карты в случае признания виновной в деле о подкупе судейского функционера Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Дело Негрейры способно "похоронить" испанский гранд. "Барсе" грозит банкротство в случае негативного для клуба решения Фемиды.

Глава Следственного суда города Барселона Хоакин Агирре признал преступлением выплаты "блаугранас" на 7,7 млн евро Негрейри на протяжении многих лет. Каталонцев обвинили во взяточничестве. Такие же обвинения выдвинули самому судейскому функционеру, его сыну и двум экс-президентам "Барселоны" — Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.

Теперь судьба дела будет зависеть от суда присяжных. Если вину функционеров докажут, то им светит 3-6 лет в тюрьме. "Барселона" при таком сценарии будет отстранена от любой футбольной деятельности и станет банкротом.