Звездный юниор из Барселоны установил рекорд в Лиге Чемпионов
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Звездный юниор из Барселоны установил рекорд в Лиге Чемпионов

Ламин Ямаль
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Источник:  online.ua

Юный игрок каталонской Барселоны Ламин Ямаль стал игроком, проведшим наибольшее количество выступлений в Лиге Чемпионов среди футболистов в возрасте 17 лет или младше.

Главные тезисы

  • Ламин Ямаль установил рекорд в Лиге Чемпионов по количеству выступлений среди игроков в возрасте 17 лет и младше.
  • Украинский голкипер Владислав Крапивцов привлекает внимание лондонского Челси после успешного выступления на Евро-2024.
  • Ламина Ямаля и Владислава Крапивцова отличают рекордные достижения в молодом возрасте, что привлекает внимание европейских клубов.
  • Ламин Ямаль и Владислав Крапивцов представляют яркие перспективы в мировом футболе благодаря своему таланту и упорству.
  • Интерес к молодым талантам в футболе продолжает расти, открывая новые возможности для развития молодых игроков и привлекая внимание к их успешным выступлениям.

Что известно о рекорде Ламина Ямаля по количеству выступлений в Лиге Чемпионов среди юниоров

Отмечается , что поединок Барселоны против Монако стал 11-м выступлением Ямаля в Лиге Чемпионов.

По количеству проведенных матчей в Лиге Чемпионов в таком возрасте 17-летний Ямаль превзошел предыдущие достижения, в частности, Джуда Беллингема, Уоррена Заира-Эмери и Юри Тилеманса, которые в аналогичном возрасте провели по 10 выступлений в ЛЧ.

Более того, на 28-й минуте матча 17-летнему вингеру удалось отличиться голом за Барселону в ворота Монако.

Ламин Ямаль стал рекордсменом по количеству выступлений в ЛЧ в возрасте 17 лет
Ламин Ямаль

Этот гол стал дебютным для испанского вингера в самом престижном турнире Европы.

17-летний футболист "красно-гранатовых" стал вторым самым молодым автором забитого мяча в Лиге чемпионов — 17 лет, 68 дней. Первый в списке самых молодых голеадоров еще один игрок Барселоны — Ансу Фати, он забил гол в 17 лет и 40 дней.

Что известно об успехах украинских молодых игроков

Лондонский Челси рассматривает возможность заключения контракта с голкипером юношеской сборной Украины Владиславом Крапивцовым.

Отмечается, что в настоящее время украинский голкипер находится на просмотре в резервной команде "Челси".

Крапивцов пока остается без клуба из-за расформирования "Днепра-1".

В настоящее время у голкипера еще нет контракта с Челси, поскольку должен убедить тренерский штаб резервной команды лондонцев в собственных профессиональных способностях.

До этого Крапивцова рассматривал также английский Саутгемптон, однако там решили не использовать квоту для футболистов из-за пределов ЕС.

Внимание европейских топ-клубов к украинскому голкиперу было вызвано его удачным выступлением на Евро-2024 среди 19-летних.

В частности, благодаря Крапивцову юношеская сборная Украины смогла пробиться в полуфинал турнира, где драматично проиграла юношеской сборной Франции.

При этом Крапивцов был признан лучшим голкипером на этом Евро.

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