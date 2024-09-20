Зірковий юніор з Барселони встановив рекорд у Лізі Чемпіонів
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Зірковий юніор з Барселони встановив рекорд у Лізі Чемпіонів

Ламін Ямал
Джерело:  online.ua

Юний гравець каталонської Барселони Ламін Ямал став гравцем, який провів найбільшу кількість виступів у Лізі Чемпіонів серед футболістів у віці 17 років або молодше. 

Головні тези:

  • Ламін Ямал став наймолодшим гравцем, який провів найбільшу кількість виступів у Лізі Чемпіонів серед футболістів у віці 17 років.
  • Український голкіпер Владислав Крапивцов на перегляді у Челсі після вдалого виступу на Євро-2024 серед 19-річних.
  • Ламін Ямал забив гол у ворота Монако на 28-й хвилині матчу та став рекордсменом за кількістю виступів у ЛЧ у віці 17 років.
  • 17-річний футболіст Ламін Ямал став другим наймолодшим автором гола у Лізі чемпіонів з іспанський клуб Барселона.
  • Успіхи українського голкіпера Владислава Крапивцова на Євро-2024 привертають увагу європейських топ-клубів.

Що відомо про рекорд Ламіна Ямала за кількістю виступів у Лізі Чемпіонів серед юніорів

Зазначається, що поєдинок Барселони проти Монако став 11 виступом Ямала у Лізі Чемпіонів.

За кількістю проведених матчів у Лізі Чемпіонів у такому віці 17-річний Ямал перевершив попередні досягнення, зокрема, — Джуда Беллінгема, Воррена Заїра-Емері та Юрі Тілеманса, які в аналогічному віці провели по 10 виступів у ЛЧ.

Більш того, на 28-ї хвилині матчу 17-річному вінгеру вдалось відзначитись голом за Барселону у ворота Монако.

Ламін Ямал став рекордсменом за кількістю виступів у ЛЧ у віці 17 років
Ламін Ямал

Цей гол став дебютним для іспанського вінгера у найпрестижнішому турніру Європи.

17-річний футболіст "червоно-гранатових" став другим наймолодшим автором забитого м'яча у Лізі чемпіонів — 17 років, 68 днів. Перший у списку наймолодших голеадорів ще один гравець Барселони — Ансу Фаті, він забив гол у 17 років та 40 днів.

Що відомо про успіхи українських молодих гравців

Лондонський Челсі розглядає можливість підписання контракту з голкіпером юнацької збірної України Владиславом Крапивцовим. 

Зазначається, що наразі український голкіпер перебуває на перегляді у резервній команді Челсі.

Крапивцов поки залишається без клубу через розформування "Дніпра-1".

Наразі голкіпер ще не має контракту з Челсі, оскільки має переконати тренерський штаб резервної команди лондонців у власних професійних здібностях.

До цього Крапивцова розглядав також англійський Саутгемптоні, однак там вирішили не використовувати квоту для футболістів із-за меж ЄС.

Увага європейських топ-клубів до українського голкіпера була викликана його вдалим виступом на Євро-2024 серед 19-річних.

Зокрема, завдяки Крапивцову юнацька збірна України змогла пробитись до півфіналу турніру, де драматично програла юнацькій збірній Франції.

При цьому Крапивцова було визнано найкращим голкіпером на цьому Євро.

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