"Робоонуки" Hyodol стали незамінними компаньонами самотніх пенсіонерів у Південній Кореї

У Південній Кореї тисячі пенсіонерів живуть із роботами Hyodol – це ганчір'яні ляльки з вбудованим ChatGPT та інфрачервоними сенсорами. Вони не лише розважають бесідами й нагадують вчасно поїсти й прийняти ліки, а й оцінюють настрій і періодично цікавляться станом, передаючи дані соцпрацівникам.
Роботи Hyodol називають своїх власників "бабусями" і спілкуються як справжні онуки. Корейські пенсіонери часто живуть в ізоляції, оскільки у них може не бути справжніх онуків через рекордно низькі показники народжуваності. Через це серед вікового населення багато випадків суїциду.
Літнім людям дуже важливо мати можливість із кимось поговорити. Є речі, про які вони не можуть розповісти ні нам, ні навіть своїм дітям. Але вони розповідають Hyodol, — розповів один із соцпрацівників.
Отримати такого можна безоплатно за держпрограмою або купити самому за 1.3 млн вон (близько 35 тис грн).
Крім того, пенсіонери, які страждають на деменцію, сприймають слова ляльок занадто буквально, через що розробникам довелося обмежити чат-бот в спілкуванні, видаливши провокаційні фрази. А деякі й зовсім замикаються вдома, оскільки їм ніхто крім Hyodol і не потрібен.
Попри такі нюанси, попит на ШІ-компаньйонів зростає. Аналітики припускають, що до 2030 року ринок роботів для догляду за літніми людьми досягне 7,7 млрд дол.
