"Робовнуки" Hyodol стали незаменимыми компаньонами одиноких пенсионеров в Южной Корее

В Южной Корее тысячи пенсионеров живут с роботами Hyodol – это тряпичные куклы со встроенным ChatGPT и инфракрасными сенсорами. Они не только развлекают беседами и напоминают своевременно поесть и принять лекарства, но и оценивают настроение и периодически интересуются состоянием, передавая данные соцработникам.
Главные тезисы
- Роботы Hyodol – это тряпичные куклы с встроенным ChatGPT и инфракрасными сенсорами, ставшие незаменимыми компаньонами для одиноких пенсионеров в Южной Корее.
- Hyodol не только развлекают и заботятся о состоянии своих владельцев, но и предоставляют важные сервисы, включая напоминания о приеме лекарств и еды.
- Пожилые люди оценивают роботов как своих внуков и находят в них не только собеседников, но и источник эмоциональной поддержки в условиях изоляции.
В Южной Корее тысячи пенсионеров пользуются роботами Hyodol
Роботы Hyodol называют своих владельцев "бабушками" и общаются как настоящие внуки. Корейские пенсионеры часто живут в изоляции, поскольку у них может не быть настоящих внуков из-за рекордно низких показателей рождаемости. Поэтому среди возрастного населения много случаев суицида.
Пожилым людям очень важно иметь возможность с кем-то поговорить. Есть вещи, о которых они не могут поведать ни нам, ни даже своим детям. Но они рассказывают Hyodol, — рассказал один из соцработников.
Получить такого можно бесплатно по госпрограмме или купить самому за 1.3 млн вон (около 35 тыс грн).
Кроме того, страдающие деменцией пенсионеры воспринимают слова кукол слишком буквально, из-за чего разработчикам пришлось ограничить чат-бот в общении, удалив провокационные фразы. А некоторые и вовсе запираются дома, потому что им никто кроме Hyodol и не нужен.
Несмотря на такие нюансы, спрос на ИИ-компаньонов растет. Аналитики предполагают, что к 2030 году рынок роботов по уходу за пожилыми людьми достигнет 7,7 млрд дол.
