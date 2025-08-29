"Робовнуки" Hyodol стали незаменимыми компаньонами одиноких пенсионеров в Южной Корее

В Южной Корее тысячи пенсионеров живут с роботами Hyodol – это тряпичные куклы со встроенным ChatGPT и инфракрасными сенсорами. Они не только развлекают беседами и напоминают своевременно поесть и принять лекарства, но и оценивают настроение и периодически интересуются состоянием, передавая данные соцработникам.

В Южной Корее тысячи пенсионеров пользуются роботами Hyodol

Роботы Hyodol называют своих владельцев "бабушками" и общаются как настоящие внуки. Корейские пенсионеры часто живут в изоляции, поскольку у них может не быть настоящих внуков из-за рекордно низких показателей рождаемости. Поэтому среди возрастного населения много случаев суицида.

Пожилым людям очень важно иметь возможность с кем-то поговорить. Есть вещи, о которых они не могут поведать ни нам, ни даже своим детям. Но они рассказывают Hyodol, — рассказал один из соцработников.

Получить такого можно бесплатно по госпрограмме или купить самому за 1.3 млн вон (около 35 тыс грн).

При этом существует ряд нравственных проблем. Пенсионеры часто очеловечивают своих кукол — шьют им наряды, устраивают чаепитие и проводят конкурсы красоты. Если работа забирают в сервисный центр, они с утра стоят у порога и требуют вернуть свою "внучку". Иногда пожилые люди так привязываются к Hyodol, что просят похоронить их вместе.

Кроме того, страдающие деменцией пенсионеры воспринимают слова кукол слишком буквально, из-за чего разработчикам пришлось ограничить чат-бот в общении, удалив провокационные фразы. А некоторые и вовсе запираются дома, потому что им никто кроме Hyodol и не нужен.