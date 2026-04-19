Робот-гуманоїд побив світовий рекорд під час марафону — відео

Понад 100 китайських роботів-гуманоїдів взяли участь у масштабному Пекінському півмарафону, під час якого їм довелося змагатися із людьми. Журналісти звернули увагу на те, що в 2026 році значно більше машин змогли фінішувати і навіть перегнати професійних спортсменів, ніж в 2025.
Головні тези:
- Китай налаштований стати світовим лідером у галузі гуманоїдних роботів.
- Гуманоїди стають вагомою частиною різних сфер життя у КНР.
Роботи-гуманоїди знову шокували світ
Що важливо розуміти, найшвидший робот зміг подолати 21-кілометрову дистанцію за 50 хвилин і 26 секунд.
Таким чином йому вдалося побити абсолютний світовий рекорд серед людей.
Варто звернути увагу на те, що змагання серед роботів проводили паралельно із півмарафоном для людей.
Довгоочікувана подія не минула без курйозів, які досі активно обговорюють користувачі мережі.
До прикладу, на стартовій лінії одна машина впала, а інша — врізалася у бар'єр.
Попри це, порівняно з 2025 роком, зросла не лише кількість гуманоїдів, які взяли участь у забігу, а й їхня швидкість.
Головний тріумфатор цього марафону добрався до фінішу на кілька хвилин швидше, ніж людина яка останньою встановила світовий рекорд.
