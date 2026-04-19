Робот-гуманоид побил мировой рекорд во время марафона — видео

Более 100 китайских роботов-гуманоидов приняли участие в масштабном Пекинском полумарафоне, во время которого им пришлось соревноваться с людьми. Журналисты обратили внимание на то, что в 2026 году гораздо больше машин смогли финишировать и даже перегнать профессиональных спортсменов, чем в 2025 году.
Главные тезисы
- Китай настроен стать мировым лидером в области гуманоидных роботов.
- Гуманоиды становятся весомой частью разных сфер жизни в КНР.
Работы-гуманоиды снова шокировали мир
Что важно понимать, самый быстрый робот смог преодолеть 21-километровую дистанцию за 50 минут и 26 секунд.
Таким образом, ему удалось побить абсолютный мировой рекорд среди людей.
Следует обратить внимание на то, что соревнования среди роботов проводились параллельно с полумарафоном для людей.
Долгожданное событие не прошло без курьезов, которые до сих пор активно обсуждают пользователи сети.
К примеру, на стартовой линии одна машина упала, а другая — врезалась в барьер.
Несмотря на это, по сравнению с 2025 годом, возросло не только количество принявших участие в забеге гуманоидов, но и их скорость.
Главный триумфатор этого марафона добрался до финиша на несколько минут быстрее, чем человек, который последним установил мировой рекорд.
