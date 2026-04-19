Робот-гуманоид побил мировой рекорд во время марафона — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Робот-гуманоид побил мировой рекорд во время марафона — видео

Работы-гуманоиды снова шокировали мир
Читати українською
Источник:  Associated Press

Более 100 китайских роботов-гуманоидов приняли участие в масштабном Пекинском полумарафоне, во время которого им пришлось соревноваться с людьми. Журналисты обратили внимание на то, что в 2026 году гораздо больше машин смогли финишировать и даже перегнать профессиональных спортсменов, чем в 2025 году.

Главные тезисы

  • Китай настроен стать мировым лидером в области гуманоидных роботов.
  • Гуманоиды становятся весомой частью разных сфер жизни в КНР.

Работы-гуманоиды снова шокировали мир

Что важно понимать, самый быстрый робот смог преодолеть 21-километровую дистанцию за 50 минут и 26 секунд.

Таким образом, ему удалось побить абсолютный мировой рекорд среди людей.

Следует обратить внимание на то, что соревнования среди роботов проводились параллельно с полумарафоном для людей.

Долгожданное событие не прошло без курьезов, которые до сих пор активно обсуждают пользователи сети.

К примеру, на стартовой линии одна машина упала, а другая — врезалась в барьер.

Несмотря на это, по сравнению с 2025 годом, возросло не только количество принявших участие в забеге гуманоидов, но и их скорость.

Многие роботы заметно опережали спортсменов среди людей. Однако гуманоиды бежали с ними по отдельным дорожкам, чтобы избежать столкновений.

Главный триумфатор этого марафона добрался до финиша на несколько минут быстрее, чем человек, который последним установил мировой рекорд.

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?