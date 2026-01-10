Украина будет производить двигатели для наземных роботизированных комплексов — почему это важно

Производитель наземных роботизированных систем Ratel будет устанавливать украинские двигатели на боевые и логистические работы. Это позволит отказаться от китайских деталей в наземных роботизированных комплексах.
Главные тезисы
- Установка украинских двигателей поможет избавиться от китайских комплектующих в наземных роботизированных комплексах, обеспечивая большую независимость в оборонной отрасли.
- Локализация производства двигателей и контроллеров для роботов позволит снизить долю импортирования китайских деталей до 5% к 2026 году.
- Разработка украинских двигателей и контроллеров для комплексов Ratel способствует увеличению доли отечественных технологий в производстве.
Украина будет производить двигатели для НРК
Фото первого локализованного в Украине двигателя опубликовал CEO компании Тарас Остапчук на своей странице в Facebook.
Двигатель для роботов разработало одно из украинских предприятий. Уже в скором времени их можно будет устанавливать на серийные изделия.
По словам Остапчука, сейчас у Ratel разрабатывают собственный двигатель, который планируют вывести на испытание через два месяца. Для него в компании планируется разработать свой контроллер.
В настоящее время модели Ratel M/H/X на 80% состоят из украинских и европейских деталей. Локализация двигателя и контроллера позволит снизить долю китайских комплектующих до 5%. А за 2026 год компания планирует вообще избавиться от них вообще.
