Украина будет производить двигатели для наземных роботизированных комплексов — почему это важно

Производитель наземных роботизированных систем Ratel будет устанавливать украинские двигатели на боевые и логистические работы. Это позволит отказаться от китайских деталей в наземных роботизированных комплексах.

Украина будет производить двигатели для НРК

Фото первого локализованного в Украине двигателя опубликовал CEO компании Тарас Остапчук на своей странице в Facebook.

Китайских комплектующих в наших работах будет еще меньше. Начали тестировать моторы украинского производства. На очереди контролеры к ним. Поделиться

Двигатель для роботов разработало одно из украинских предприятий. Уже в скором времени их можно будет устанавливать на серийные изделия.

По словам Остапчука, сейчас у Ratel разрабатывают собственный двигатель, который планируют вывести на испытание через два месяца. Для него в компании планируется разработать свой контроллер.