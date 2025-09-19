Украинские производители представили наземный роботизированный комплекс VATAG — в чем его уникальность

Платформа, способная нести более двух тонн полезной нагрузки, может использоваться для уничтожения противника, а также для логистического и других видов обеспечения войск.

Украина представила наземный роботизированный комплекс VATAG

В Украине представили управляемый искусственным интеллектом многофункциональный тяжелый наземный роботизированный комплекс VATAG.

VATAG был продемонстрирован на инвестиционном саммите в сфере оборонных технологий Brave1 Defense Tech Valley 2025.

VATAG, имея запас мощности, высокую проходимость и современные системы управления, может выполнять полный спектр задач на современном поле боя — от логистики и инженерных работ до полноценного участия в боевых операциях, включая интеграцию и транспортировку вооружения.

Этот НРК оснащен гибридной силовой установкой для длительной автономности и способен транспортировать более двух тонн полезного груза. Платформа работает с интегрированными системами искусственного интеллекта, технологиями машинного обучения, обеспечивающими автономные функции навигации и управления миссиями.

Анатолий Никитин, представитель компании-разработчика, руководитель проекта VATAG отметил, что ключевой целью, которой пытались достичь разработчики этого НРК, было сохранение жизни воинов — через передачу рисковых процессов роботизированным системам.

Благодаря применяемым разработчиками решениям, в частности, глубокой интеграции ИИ, ориентированию на автономность, живучесть и взаимосовместимость с имеющимися в распоряжении украинских военных средствами, VATAG является основой целой экосистемы H-UGV — тяжелых наземных роботизированных комплексов различного назначения.

VATAG

Кроме того, руководитель проекта рассказал, что для приведения в движение VATAG используется гибридная силовая установка, имеющая низкий расход топлива и обеспечивающая передвижение НРК в режиме тишины, только на электротяге — для обеспечения скрытых действий.

Эта же гибридная силовая установка может использоваться в качестве своеобразного мобильного павербанка подразделения для поддержания устойчивости связи, логистики и выполнения других полевых задач.

Разработчики уже интегрировали в НРК VATAG современные решения, обеспечивающие устойчивую связь и помехоустойчивость. В частности многоканальные резервирующие системы связи с автоматическим выбором оптимального канала для непрерывной телеметрии и управления обеспечат выполнение поставленной задачи в условиях активного применения врагом средств радиоэлектронной борьбы.

Среди прочего, в VATAG реализована автономная навигация без GPS с автоматическим выбором маршрута, обходом помех и режимом конвоя. Одним из направлений усовершенствования экосистемы VATAG также расширение боевых возможностей за счет интеграции вооружения и универсальных боевых модулей.

По словам Никитина, платформа VATAG уже готова к серийному производству со значительным темпом выпуска готовых изделий и их интеграции в современную информационно-боевую среду Вооруженных сил Украины.