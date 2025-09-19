Украинские производители представили наземный роботизированный комплекс VATAG — в чем его уникальность
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинские производители представили наземный роботизированный комплекс VATAG — в чем его уникальность

VATAG
Читати українською
Источник:  Defense Express

Платформа, способная нести более двух тонн полезной нагрузки, может использоваться для уничтожения противника, а также для логистического и других видов обеспечения войск.

Главные тезисы

  • Наземный роботизированный комплекс VATAG разработан украинскими производителями и обладает высокой мощностью и функциональностью.
  • VATAG способен нести более двух тонн полезной нагрузки и выполнить широкий спектр задач от логистики до участия в боевых операциях.
  • Система VATAG оснащена современными технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и интегрированными системами для высокой автономности и эффективного управления миссиями.

Украина представила наземный роботизированный комплекс VATAG

В Украине представили управляемый искусственным интеллектом многофункциональный тяжелый наземный роботизированный комплекс VATAG.

VATAG был продемонстрирован на инвестиционном саммите в сфере оборонных технологий Brave1 Defense Tech Valley 2025.

VATAG, имея запас мощности, высокую проходимость и современные системы управления, может выполнять полный спектр задач на современном поле боя — от логистики и инженерных работ до полноценного участия в боевых операциях, включая интеграцию и транспортировку вооружения.

Этот НРК оснащен гибридной силовой установкой для длительной автономности и способен транспортировать более двух тонн полезного груза. Платформа работает с интегрированными системами искусственного интеллекта, технологиями машинного обучения, обеспечивающими автономные функции навигации и управления миссиями.

Анатолий Никитин, представитель компании-разработчика, руководитель проекта VATAG отметил, что ключевой целью, которой пытались достичь разработчики этого НРК, было сохранение жизни воинов — через передачу рисковых процессов роботизированным системам.

Благодаря применяемым разработчиками решениям, в частности, глубокой интеграции ИИ, ориентированию на автономность, живучесть и взаимосовместимость с имеющимися в распоряжении украинских военных средствами, VATAG является основой целой экосистемы H-UGV — тяжелых наземных роботизированных комплексов различного назначения.

VATAG

Кроме того, руководитель проекта рассказал, что для приведения в движение VATAG используется гибридная силовая установка, имеющая низкий расход топлива и обеспечивающая передвижение НРК в режиме тишины, только на электротяге — для обеспечения скрытых действий.

Эта же гибридная силовая установка может использоваться в качестве своеобразного мобильного павербанка подразделения для поддержания устойчивости связи, логистики и выполнения других полевых задач.

Разработчики уже интегрировали в НРК VATAG современные решения, обеспечивающие устойчивую связь и помехоустойчивость. В частности многоканальные резервирующие системы связи с автоматическим выбором оптимального канала для непрерывной телеметрии и управления обеспечат выполнение поставленной задачи в условиях активного применения врагом средств радиоэлектронной борьбы.

Среди прочего, в VATAG реализована автономная навигация без GPS с автоматическим выбором маршрута, обходом помех и режимом конвоя. Одним из направлений усовершенствования экосистемы VATAG также расширение боевых возможностей за счет интеграции вооружения и универсальных боевых модулей.

По словам Никитина, платформа VATAG уже готова к серийному производству со значительным темпом выпуска готовых изделий и их интеграции в современную информационно-боевую среду Вооруженных сил Украины.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Хочу собрать дрон. В Украине заработала платформа помощи ВСУ
Михаил Федоров
Дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Платформа Brave1 провела тестирование 100 украинских наземных дронов
Михаил Федоров
дрон
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые разработали робот-жилет — помогает людям восстановить подвижность после инсульта
робот

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?