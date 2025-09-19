Украинские производители представили наземный роботизированный комплекс VATAG — в чем его уникальность

Платформа, способная нести более двух тонн полезной нагрузки, может использоваться для уничтожения противника, а также для логистического и других видов обеспечения войск.
Главные тезисы
- Наземный роботизированный комплекс VATAG разработан украинскими производителями и обладает высокой мощностью и функциональностью.
- VATAG способен нести более двух тонн полезной нагрузки и выполнить широкий спектр задач от логистики до участия в боевых операциях.
- Система VATAG оснащена современными технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и интегрированными системами для высокой автономности и эффективного управления миссиями.
Украина представила наземный роботизированный комплекс VATAG
В Украине представили управляемый искусственным интеллектом многофункциональный тяжелый наземный роботизированный комплекс VATAG.
VATAG был продемонстрирован на инвестиционном саммите в сфере оборонных технологий Brave1 Defense Tech Valley 2025.
VATAG, имея запас мощности, высокую проходимость и современные системы управления, может выполнять полный спектр задач на современном поле боя — от логистики и инженерных работ до полноценного участия в боевых операциях, включая интеграцию и транспортировку вооружения.
Анатолий Никитин, представитель компании-разработчика, руководитель проекта VATAG отметил, что ключевой целью, которой пытались достичь разработчики этого НРК, было сохранение жизни воинов — через передачу рисковых процессов роботизированным системам.
Благодаря применяемым разработчиками решениям, в частности, глубокой интеграции ИИ, ориентированию на автономность, живучесть и взаимосовместимость с имеющимися в распоряжении украинских военных средствами, VATAG является основой целой экосистемы H-UGV — тяжелых наземных роботизированных комплексов различного назначения.
Кроме того, руководитель проекта рассказал, что для приведения в движение VATAG используется гибридная силовая установка, имеющая низкий расход топлива и обеспечивающая передвижение НРК в режиме тишины, только на электротяге — для обеспечения скрытых действий.
Эта же гибридная силовая установка может использоваться в качестве своеобразного мобильного павербанка подразделения для поддержания устойчивости связи, логистики и выполнения других полевых задач.
Разработчики уже интегрировали в НРК VATAG современные решения, обеспечивающие устойчивую связь и помехоустойчивость. В частности многоканальные резервирующие системы связи с автоматическим выбором оптимального канала для непрерывной телеметрии и управления обеспечат выполнение поставленной задачи в условиях активного применения врагом средств радиоэлектронной борьбы.
По словам Никитина, платформа VATAG уже готова к серийному производству со значительным темпом выпуска готовых изделий и их интеграции в современную информационно-боевую среду Вооруженных сил Украины.
