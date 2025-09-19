Українські виробники представили наземний роботизований комплекс VATAG — у чому його унікальність

Платформа, яка має здатність нести понад дві тонни корисного навантаження, може використовуватися для знищення противника, а також для логістичного та інших видів забезпечення військ.
В Україні представили керований штучним інтелектом багатофункціональний важкий наземний роботизований комплекс VATAG.
VATAG було продемонстровано під час інвестиційного саміту у сфері оборонних технологій Brave1 Defense Tech Valley 2025.
VATAG, маючи запас потужності, високу прохідність та сучасні системи управління, може виконувати повний спектр завдань на сучасному полі бою — від логістики та інженерних робіт до повноцінної участі у бойових операціях, включно з інтеграцією та транспортуванням озброєння.
Анатолій Нікітін, представник компанії-розробника, керівник проєкту VATAG зауважив, що ключовою метою, якої намагалися досягнути розробники цього НРК, було збереження життя воїнів — через передачу ризикових процесів роботизованим системам.
Завдяки застосованим розробниками рішенням, зокрема глибокій інтеграції ШІ, орієнтуванню на автономність, живучість та взаємосумісність з наявними в розпорядженні українських військових засобами, VATAG є основою цілої екосистеми H-UGV — важких наземних роботизованих комплексів різного призначення.
Крім того, керівник проєкту розповів, що для приведення в рух VATAG використовується гібридна силова установка, що має низький розхід палива і може забезпечувати пересування НРК в режимі тиші, лише на електротязі — для забезпечення прихованих дій.
Ця ж гібридна силова установка може використовуватися як своєрідний мобільний павербанк підрозділу для підтримки стійкості зв’язку, логістики та виконання інших польових завдань.
Розробники вже інтегрували в НРК VATAG сучасні рішення, що забезпечують стійкий зв’язок та завадостійкість. Зокрема, багатоканальні резервуючі системи зв’язку з автоматичним вибором оптимального каналу для безперервної телеметрії та управління забезпечать виконання поставленого завдання в умовах активного застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби.
За словами Нікітіна, платформа VATAG вже готова до серійного виробництва із значним темпом випуску готових виробів та їх інтеграції в сучасне інформаційно-бойове середовище Збройних сил України.
