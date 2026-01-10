Україна вироблятиме двигуни для наземних роботизованих комплексів — чому це важливо
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна вироблятиме двигуни для наземних роботизованих комплексів — чому це важливо

НРК
Джерело:  online.ua

Виробник наземних роботизованих систем Ratel встановлюватиме українські двигуни на бойові та логістичні роботи. Це дозволить відмовитись від китайських деталей у наземних роботизованих комплексах.

Головні тези:

  • Виробництво українських двигунів дозволить відмовитися від китайських комплектуючих у наземних роботах, забезпечуючи більшу незалежність в оборонній галузі.
  • Локалізація виробництва двигунів та контролерів для роботизованих комплексів допоможе зменшити частку імпортування китайських деталей до 5% до 2026 року.

Україна вироблятиме двигуни для НРК

Фото першого локалізованого в Україні двигуна опублікував CEO компанії Тарас Остапчук на своїй сторінці у Facebook.

Китайських комплектуючих в наших роботах буде ще менше. Почали тестити мотори українського виробництва. На черзі контролери до них.

Двигун для роботів розробило одне з українських підприємств. Вже незабаром їх можна буде встановлювати на серійні вироби.

За словами Остапчука, зараз у Ratel розробляють власний двигун, який планують вивести на випробування за два місяці. Для нього у компанії планують розробити свій контролер.

Наразі моделі Ratel M/H/X на 80% складаються з українських та європейських деталей. Локалізація двигуна та контролера дозволить зменшити частку китайських комплектуючих до 5%. А за 2026 рік компанія планує взагалі позбутися від них взагалі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали бойову роботу НРК "Лють" — відео
ГУР
"Лють"
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Українські виробники представили наземний роботизований комплекс VATAG — у чому його унікальність
VATAG
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Українські інженери розробили дрон-ретранслятор "Рекрут" — працює у зв'язці з НРК
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?