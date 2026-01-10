Україна вироблятиме двигуни для наземних роботизованих комплексів — чому це важливо

Виробник наземних роботизованих систем Ratel встановлюватиме українські двигуни на бойові та логістичні роботи. Це дозволить відмовитись від китайських деталей у наземних роботизованих комплексах.
Головні тези:
- Виробництво українських двигунів дозволить відмовитися від китайських комплектуючих у наземних роботах, забезпечуючи більшу незалежність в оборонній галузі.
- Локалізація виробництва двигунів та контролерів для роботизованих комплексів допоможе зменшити частку імпортування китайських деталей до 5% до 2026 року.
Україна вироблятиме двигуни для НРК
Фото першого локалізованого в Україні двигуна опублікував CEO компанії Тарас Остапчук на своїй сторінці у Facebook.
Двигун для роботів розробило одне з українських підприємств. Вже незабаром їх можна буде встановлювати на серійні вироби.
За словами Остапчука, зараз у Ratel розробляють власний двигун, який планують вивести на випробування за два місяці. Для нього у компанії планують розробити свій контролер.
Наразі моделі Ratel M/H/X на 80% складаються з українських та європейських деталей. Локалізація двигуна та контролера дозволить зменшити частку китайських комплектуючих до 5%. А за 2026 рік компанія планує взагалі позбутися від них взагалі.
