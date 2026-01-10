Україна вироблятиме двигуни для наземних роботизованих комплексів — чому це важливо

Виробник наземних роботизованих систем Ratel встановлюватиме українські двигуни на бойові та логістичні роботи. Це дозволить відмовитись від китайських деталей у наземних роботизованих комплексах.

Україна вироблятиме двигуни для НРК

Фото першого локалізованого в Україні двигуна опублікував CEO компанії Тарас Остапчук на своїй сторінці у Facebook.

Китайських комплектуючих в наших роботах буде ще менше. Почали тестити мотори українського виробництва. На черзі контролери до них. Поширити

Двигун для роботів розробило одне з українських підприємств. Вже незабаром їх можна буде встановлювати на серійні вироби.

За словами Остапчука, зараз у Ratel розробляють власний двигун, який планують вивести на випробування за два місяці. Для нього у компанії планують розробити свій контролер.