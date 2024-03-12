Робота буде продовжена. У ГУР відреагували на нічну атаку дронів на РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Робота буде продовжена. У ГУР відреагували на нічну атаку дронів на РФ

Андрій Юсов
Джерело:  Радіо Свобода

Коментуючи атаку безпілотників у ніч на 12 березня в РФ, у ГУР зазначили, що робота зі знищення тих об’єктів, які забезпечують російські війська, буде продовжуватися.

У ГУР прокоментували атаку дронів на РФ

Представник Головного управління розвідки України при Міністерстві оборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода прокоментував пожежі на російських об’єктах які були уражені ударними безпілотниками у ніч на 12 березня.

Відомо про гуркіт і «бавовну», й інші інциденти на низці військових об’єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема, для забезпечення окупаційного угруповання «рашистів» в Україні. Все те, що використовується у військових цілях — так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

За словами Юсова, ГУР не може коментувати, якими засобами були атаковані об’єкти в РФ, однак робота зі знищення тих об’єктів, які забезпечують російські війська, буде продовжуватися.

Все те, що використовується у військових цілях — так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти. Ми традиційно не можемо коментувати, хто і чим завдавав ураження. Але ця робота буде продовжена, — сказав Юсов.

Атака безпілотників в Росії 12 березня

У ніч на 12 березня сім російських регіонів: Бєлгород, Курськ, Воронеж, Орел, Московська, Тульська і Нижньогородська області — повідомили про атаку безпілотників.

У місті Кстово Нижньогородської області дрон влучив у нафтобазу Лукойл, там здійнялася пожежа. На підприємстві повідомили, що робота технологічної установки з переробки нафти зупинена через інцидент.

Атакований нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом у 800 км від України за рік проробляв 15 млн тонн нафти.

В Орлі внаслідок атаки почалася пожежа на нафтобазі, там відбувся витік нафтопродуктів.

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