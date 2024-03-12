Работа будет продолжена. В ГУР отреагировали на ночную атаку дронов на РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Работа будет продолжена. В ГУР отреагировали на ночную атаку дронов на РФ

Андрей Юсов
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Источник:  Радио Свобода

Комментируя атаку беспилотников в ночь на 12 марта в РФ, в ГУР отметили, что работа по уничтожению объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.

В ГУР прокомментировали атаку дронов на РФ

Представитель Главного управления разведки Украины при Министерстве обороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода прокомментировал пожары на российских объектах, пораженных ударными беспилотниками в ночь на 12 марта.

Известно о грохоте и «хлопке», и других инцидентах на ряде военных объектов, которые используются врагом в военных целях, в частности, для обеспечения оккупационной группировки «рашистов» в Украине. Все то, что используется в военных целях, так или иначе, с ними случаются такие инциденты.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

По словам Юсова, ГУР не может комментировать, какими средствами были атакованы объекты в РФ, однако работа по уничтожению объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.

Все то, что используется в военных целях, так или иначе, с ними случаются такие инциденты. Мы традиционно не можем комментировать, кто и чем наносил поражение. Но эта работа будет продолжена, — сказал Юсов.

Атака беспилотников в России 12 марта

В ночь на 12 марта семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области — сообщили об атаке беспилотников.

В городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу ЛУКОЙЛ, там поднялся пожар. На предприятии сообщили, что работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента.

Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом в 800 км от Украины в год прорабатывал 15 млн тонн нефти.

В Орле в результате атаки начался пожар на нефтебазе, там произошла утечка нефтепродуктов.

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