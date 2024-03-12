Работа будет продолжена. В ГУР отреагировали на ночную атаку дронов на РФ

Комментируя атаку беспилотников в ночь на 12 марта в РФ, в ГУР отметили, что работа по уничтожению объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.
В ГУР прокомментировали атаку дронов на РФ
Представитель Главного управления разведки Украины при Министерстве обороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода прокомментировал пожары на российских объектах, пораженных ударными беспилотниками в ночь на 12 марта.
По словам Юсова, ГУР не может комментировать, какими средствами были атакованы объекты в РФ, однако работа по уничтожению объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.
Атака беспилотников в России 12 марта
В ночь на 12 марта семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области — сообщили об атаке беспилотников.
В городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу ЛУКОЙЛ, там поднялся пожар. На предприятии сообщили, что работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента.
Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом в 800 км от Украины в год прорабатывал 15 млн тонн нефти.
В Орле в результате атаки начался пожар на нефтебазе, там произошла утечка нефтепродуктов.
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