Роботизовані комплекси «Гулівер» виробництва України постачатимуть в ЗСУ
Категорія
Технології
Дата публікації

Роботизовані комплекси «Гулівер» виробництва України постачатимуть в ЗСУ

Міністерство оборони України
Гулівер

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську універсальний наземний роботизований комплекс «Гулівер», призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах.

Головні тези:

  • Роботизовані комплекси «Гулівер» виробництва України призначені для виконання різноманітних завдань у складних погодних умовах.
  • Ці роботи здатні доставляти боєприпаси, спорядження, транспортувати бойові модулі та евакуювати поранених військовослужбовців.
  • Роботизовані комплекси «Гулівер» можуть працювати як на дорогах з твердим покриттям, так і на малопрохідних бездоріжжях.

ЗСУ отримають роботизовані комплекси “Гулівер”

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Як зазначається, «Гулівер» спроєктований українськими інженерами з урахуванням бойового досвіду військовослужбовців Сил оборони.

Цей робот здатен доставляти боєприпаси, спорядження й обладнання, транспортувати бойові модулі, евакуювати поранених, а у відповідній комплектації — також здійснювати мінування.

«Гулівер» може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж — малопрохідним бездоріжжям. Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.

Такий роботизований комплекс поміщається в кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили.

Заряду акумуляторів вистачає, щоб «Гулівер» доставив вантаж за кілька десятків кілометрів та повернувся у зворотному напрямку.

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