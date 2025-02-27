Роботизовані комплекси «Гулівер» виробництва України постачатимуть в ЗСУ

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську універсальний наземний роботизований комплекс «Гулівер», призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах.
Головні тези:
- Роботизовані комплекси «Гулівер» виробництва України призначені для виконання різноманітних завдань у складних погодних умовах.
- Ці роботи здатні доставляти боєприпаси, спорядження, транспортувати бойові модулі та евакуювати поранених військовослужбовців.
- Роботизовані комплекси «Гулівер» можуть працювати як на дорогах з твердим покриттям, так і на малопрохідних бездоріжжях.
ЗСУ отримають роботизовані комплекси “Гулівер”
Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Як зазначається, «Гулівер» спроєктований українськими інженерами з урахуванням бойового досвіду військовослужбовців Сил оборони.
Цей робот здатен доставляти боєприпаси, спорядження й обладнання, транспортувати бойові модулі, евакуювати поранених, а у відповідній комплектації — також здійснювати мінування.
Такий роботизований комплекс поміщається в кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили.
Заряду акумуляторів вистачає, щоб «Гулівер» доставив вантаж за кілька десятків кілометрів та повернувся у зворотному напрямку.
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