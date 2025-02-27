Роботизированные комплексы «Гулливер» производства Украины будут поставлять в ВСУ
Категория
Технологии
Дата публикации

Роботизированные комплексы «Гулливер» производства Украины будут поставлять в ВСУ

Министерство обороны Украины
Гулливер
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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске универсальный наземный роботизированный комплекс «Гулливер», предназначенный для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях.

Главные тезисы

  • Роботизированные комплексы «Гулливер» производства Украины предназначены для выполнения различных задач в сложных погодных условиях.
  • «Гулливер» способен доставлять боеприпасы, снаряжение, транспортировать боевые модули и эвакуировать раненых военнослужащих.
  • Этот робот может работать как на дорогах с твердым покрытием, так и на малопроходимых бездорожьях, что значительно расширяет его функциональность.

ВСУ получат роботизированные комплексы "Гулливер"

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Как отмечается, «Гулливер» спроектирован украинскими инженерами с учетом боевого опыта военнослужащих Сил обороны.

Этот робот способен доставлять боеприпасы, снаряжение и оборудование, транспортировать боевые модули, эвакуировать раненых, а в соответствующей комплектации также осуществлять минирование.

«Гулливер» может доставлять более трехсот килограммов груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз — малопроходным бездорожьем. Тяглового усилия работа достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник.

Такой роботизированный комплекс помещается в кузов пикапа, работает в широком диапазоне температур, преодолевает крутые склоны.

Заряда аккумуляторов хватает, чтобы «Гулливер» доставил груз за несколько десятков километров и вернулся в обратном направлении.

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