Родину Бреда Пітта спіткало жахливе горе

Моя люба бабусю, ми ще не були готові до твого відходу, але розуміння того, що ти нарешті знову вільна співати, танцювати та малювати, трохи полегшує це. Вона могла встигати за всіма нами, 14 онуками. Не було меж її любові, і кожен, хто зустрічав її, відчував це. Я не знаю, як ми будемо далі без неї... Нам справді пощастило мати таку бабусю, — написала дівчина та опублікувала фото з покійною бабусею.