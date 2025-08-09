Родину Бреда Пітта спіткало жахливе горе
Родину Бреда Пітта спіткало жахливе горе

Бред Пітт
Джерело:  TMZ

Відомий голлівудський актор Бред Пітт втратив матір. Джейн Пітт пішла з життя у віці 84 років.

Головні тези:

  • Актор досі не коментував втрату матері, однак відомо, що вони були дуже близькими.
  • Джейн була непублічною людиною, яка присвятила своє життя роботі та вихованню дітей.

Померла мати Бреда Пітт

Про трагічну звістку дізналося видання TMZ. Сам актор публічно не оголошував про свою втрату.

Як зазначають журналісти, причина смерті Джейн наразі невідома.

Інсайдери з оточенні зірки звертають увагу на те, що Пітт був неймовірно близький зі своєю мамою.

Вона об'єднувала всю їхню родину та навіть кілька разів з'являлася на червоній доріжці поруч із Бредом, — розповіли анонімні джерела.

Трохи пізніше племінниця Бреда Пітта підтвердила звістку про смерть бабусі Джейн.

Моя люба бабусю, ми ще не були готові до твого відходу, але розуміння того, що ти нарешті знову вільна співати, танцювати та малювати, трохи полегшує це. Вона могла встигати за всіма нами, 14 онуками. Не було меж її любові, і кожен, хто зустрічав її, відчував це. Я не знаю, як ми будемо далі без неї... Нам справді пощастило мати таку бабусю, — написала дівчина та опублікувала фото з покійною бабусею.

Фото: скриншот

Варто також зазначити, що Джейн Пітт не була публічною особою. Жінка працювала вчителькою молодших класів у школі та виховувала трьох власних дітей — Бреда, Джулі та Дуга.

