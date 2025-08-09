Родину Бреда Пітта спіткало жахливе горе

Відомий голлівудський актор Бред Пітт втратив матір. Джейн Пітт пішла з життя у віці 84 років.
Головні тези:
- Актор досі не коментував втрату матері, однак відомо, що вони були дуже близькими.
- Джейн була непублічною людиною, яка присвятила своє життя роботі та вихованню дітей.
Померла мати Бреда Пітт
Про трагічну звістку дізналося видання TMZ. Сам актор публічно не оголошував про свою втрату.
Як зазначають журналісти, причина смерті Джейн наразі невідома.
Інсайдери з оточенні зірки звертають увагу на те, що Пітт був неймовірно близький зі своєю мамою.
Трохи пізніше племінниця Бреда Пітта підтвердила звістку про смерть бабусі Джейн.
Варто також зазначити, що Джейн Пітт не була публічною особою. Жінка працювала вчителькою молодших класів у школі та виховувала трьох власних дітей — Бреда, Джулі та Дуга.
