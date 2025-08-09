Семью Брэда Питта постигло ужасное горе

Умерла мать Брэда Питта

О трагическом известии узнало издание TMZ. Сам актер публично не объявлял о своей потере.

Как отмечают журналисты, причина смерти Джейн пока неизвестна.

Инсайдеры из окружению звезды обращают внимание на то, что Питт был невероятно близок со своей мамой.

Она объединяла всю их семью и даже несколько раз появлялась на красной дорожке рядом с Брэдом, — рассказали анонимные источники. Поделиться

Чуть позже племянница Брэда Питта подтвердила известие о смерти бабушки Джейн.

Моя дорогая бабушка, мы еще не были готовы к твоему уходу, но понимание того, что ты наконец-то снова свободна петь, танцевать и рисовать, немного облегчает это. Она могла успевать за всеми нами, 14 внуками. Не было предела ее любви, и каждый, кто встречал ее, чувствовал это. Я не знаю, как мы будем дальше без нее... Нам действительно посчастливилось иметь такую бабушку, — написала девушка и опубликовала фото с покойной бабушкой. Поделиться

