Семью Брэда Питта постигло ужасное горе
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Умерла мать Брэда Питта
Источник:  TMZ

Известный голливудский актер Брэд Питт потерял мать. Джейн Питт ушла из жизни в возрасте 84 лет.

Главные тезисы

  • Актер до сих пор не комментировал потерю матери, однако известно, что они были очень близки.
  • Джейн была непубличным человеком, посвятила свою жизнь работе и воспитанию детей.

О трагическом известии узнало издание TMZ. Сам актер публично не объявлял о своей потере.

Как отмечают журналисты, причина смерти Джейн пока неизвестна.

Инсайдеры из окружению звезды обращают внимание на то, что Питт был невероятно близок со своей мамой.

Она объединяла всю их семью и даже несколько раз появлялась на красной дорожке рядом с Брэдом, — рассказали анонимные источники.

Чуть позже племянница Брэда Питта подтвердила известие о смерти бабушки Джейн.

Моя дорогая бабушка, мы еще не были готовы к твоему уходу, но понимание того, что ты наконец-то снова свободна петь, танцевать и рисовать, немного облегчает это. Она могла успевать за всеми нами, 14 внуками. Не было предела ее любви, и каждый, кто встречал ее, чувствовал это. Я не знаю, как мы будем дальше без нее... Нам действительно посчастливилось иметь такую бабушку, — написала девушка и опубликовала фото с покойной бабушкой.

Фото: скриншот

Следует также отметить, что Джейн Питт не была публичным человеком. Женщина работала учительницей младших классов в школе и воспитывала трех собственных детей — Брэда, Джули и Дуга.

