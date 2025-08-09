Семью Брэда Питта постигло ужасное горе

Известный голливудский актер Брэд Питт потерял мать. Джейн Питт ушла из жизни в возрасте 84 лет.
Умерла мать Брэда Питта
О трагическом известии узнало издание TMZ. Сам актер публично не объявлял о своей потере.
Как отмечают журналисты, причина смерти Джейн пока неизвестна.
Инсайдеры из окружению звезды обращают внимание на то, что Питт был невероятно близок со своей мамой.
Чуть позже племянница Брэда Питта подтвердила известие о смерти бабушки Джейн.
Следует также отметить, что Джейн Питт не была публичным человеком. Женщина работала учительницей младших классов в школе и воспитывала трех собственных детей — Брэда, Джули и Дуга.
