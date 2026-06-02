Ролан Гаррос 2026. Костюк змогла обіграти Світоліну — відео
Джерело:  Чемпіон

Перший в історії український чвертьфіналі Ролан Гаррос завершився справді неочікувано: Марта Костюк (15) здолала Еліну Світоліну (7) та прорвалася у свій дебютний півфінал турніру.

Головні тези:

  • За поєдинок Марта Костюк 4 рази подала навиліт.
  • Еліна Світоліна під час цього матчу не виконувала ейсів.

Костюк VS Світоліна — як це було

Запекла боротьба між найкращими тенісистками України тривала 1 годину 51 хвилину. Матч закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Марта одразу ринула в “атаку” до середини першої партії мала перевагу над Еліною. Попри те, що Світоліна намагался відбитися, Костю все-таки змогла успішно завершити перший сет.

У другій партії перша ракетка України вирішила шокувати свою суперницю агресивною грою. Це одразу дало результат — Марта почала часто помилятися.

Таким чином цей сет забрала Еліна — 6:2.

Третій сет розпочався з п'яти брейків поспіль від обох тенісисток. Спортсменки дуже активно діяли на прийомі, успішнішою тут була Костюк, яка зробила три брейки проти двох у Світоліної. А за рахунку 3:2 в Марти ніби виросли крила. За наступні три гейми вона віддала досвідченій колезі по збірній лише один розіграш і святкувала перемогу — 6:2.

За словами Марти Костюк, вона хоче присвятити цей поєдинок українському народу та його стійкості на тлі війни з Росією.

