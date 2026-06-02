Ролан Гаррос 2026. Костюк змогла обіграти Світоліну — відео

Перший в історії український чвертьфіналі Ролан Гаррос завершився справді неочікувано: Марта Костюк (15) здолала Еліну Світоліну (7) та прорвалася у свій дебютний півфінал турніру.
Головні тези:
- За поєдинок Марта Костюк 4 рази подала навиліт.
- Еліна Світоліна під час цього матчу не виконувала ейсів.
Костюк VS Світоліна — як це було
Запекла боротьба між найкращими тенісистками України тривала 1 годину 51 хвилину. Матч закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.
Марта одразу ринула в “атаку” до середини першої партії мала перевагу над Еліною. Попри те, що Світоліна намагался відбитися, Костю все-таки змогла успішно завершити перший сет.
У другій партії перша ракетка України вирішила шокувати свою суперницю агресивною грою. Це одразу дало результат — Марта почала часто помилятися.
Таким чином цей сет забрала Еліна — 6:2.
За словами Марти Костюк, вона хоче присвятити цей поєдинок українському народу та його стійкості на тлі війни з Росією.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-