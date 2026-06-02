Ролан Гаррос 2026. Костюк змогла обіграти Світоліну — відео

Третій сет розпочався з п'яти брейків поспіль від обох тенісисток. Спортсменки дуже активно діяли на прийомі, успішнішою тут була Костюк, яка зробила три брейки проти двох у Світоліної. А за рахунку 3:2 в Марти ніби виросли крила. За наступні три гейми вона віддала досвідченій колезі по збірній лише один розіграш і святкувала перемогу — 6:2.