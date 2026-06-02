Ролан Гаррос 2026. Костюк смогла обыграть Свитолину — видео

Первый в истории украинский четвертьфинал Ролан Гаррос завершился действительно неожиданно: Марта Костюк (15) победила Элину Светолину (7) и прорвалась в свой дебютный полуфинал турнира.

Костюк VS Свитолина — как это было

Упорная борьба между лучшими теннисистками Украины продолжалась 1 час 51 минуту. Матч закончился со счётом 6:3, 2:6, 6:2.

Марта сразу ринулась в “атаку” к середине первой партии имела преимущество над Элиной. Несмотря на то, что Свитолина пытался отбиться, Костя все же смогла успешно завершить первый сет.

Во второй партии первая ракетка Украины решила шокировать свою соперницу агрессивной игрой. Это сразу дало результат — Марта начала часто ошибаться.

Таким образом, этот сет забрала Элина — 6:2.

Третий сет начался с пяти брейков подряд от обеих теннисисток. Спортсменки очень активно действовали на приеме, успешнее здесь была Костюк, которая сделала три брейка против двоих у Светолиной. А при счете 3:2 у Марты словно выросли крылья. За следующие три гейма она отдала опытной коллеге по сборной лишь один розыгрыш и праздновала победу — 6:2.

По словам Марты Костюк, она хочет посвятить этот поединок украинскому народу и его стойкость на фоне войны с Россией.