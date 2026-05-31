Ролан Гаррос 2026. Украинка Костюк разгромила главную фаворитку Швентек

Известная украинская теннисистка Марта Костюк (15) в 1/8 финала Ролан Гаррос смогла успешно обыграть главную фаворитку турнира польку Игу Швентек (3). Таким образом, она пробилась в четвертьфинал соревнований.
Главные тезисы
- Вскоре Костюк сыграет против сильнейшей в матче между Элиной Светолиной (7, Украина) и Белиндой Бенчич (11, Швейцария).
- Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.
Костюк снова ошеломила мир тенниса
Напряженный матч между украинкой и полькой закончился со счетом 7:5, 6:1.
Стоит отметить, что это первая победа Марты Костюк над Игой Швентек и их четвертая встреча на корте.
Что интересно, следующей соперницей Марты может стать Элина Свитолина — первая ракетка Украины. Это произойдет, если “Свито” обыграет Белинду Бенчич из Швейцарии.
По словам спортивных аналитиков, Швентек не смогла выдержать давления Костюк и начала много ошибаться.
Что важно понимать, польская теннисистка проиграла шесть геймов подряд в течение одного сета — 6:1.
Это позволило Марте прорваться в свой дебютный четвертьфинал Ролан Гаррос.
Нельзя также игнорировать тот факт, что победная серия украинки продолжается уже 16 матчей.
