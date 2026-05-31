Ролан Гаррос 2026. Украинка Костюк разгромила главную фаворитку Швентек
Категория
Спорт
Дата публикации

Ролан Гаррос 2026. Украинка Костюк разгромила главную фаворитку Швентек

Костюк снова ошеломила мир тенниса
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская теннисистка Марта Костюк (15) в 1/8 финала Ролан Гаррос смогла успешно обыграть главную фаворитку турнира польку Игу Швентек (3). Таким образом, она пробилась в четвертьфинал соревнований.

Главные тезисы

  • Вскоре Костюк сыграет против сильнейшей в матче между Элиной Светолиной (7, Украина) и Белиндой Бенчич (11, Швейцария).
  • Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Костюк снова ошеломила мир тенниса

Напряженный матч между украинкой и полькой закончился со счетом 7:5, 6:1.

Стоит отметить, что это первая победа Марты Костюк над Игой Швентек и их четвертая встреча на корте.

Что интересно, следующей соперницей Марты может стать Элина Свитолина — первая ракетка Украины. Это произойдет, если “Свито” обыграет Белинду Бенчич из Швейцарии.

По словам спортивных аналитиков, Швентек не смогла выдержать давления Костюк и начала много ошибаться.

Что важно понимать, польская теннисистка проиграла шесть геймов подряд в течение одного сета — 6:1.

Это позволило Марте прорваться в свой дебютный четвертьфинал Ролан Гаррос.

Нельзя также игнорировать тот факт, что победная серия украинки продолжается уже 16 матчей.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Моя миссия". Свитолина раскрыла свою мотивацию в матчах против россиянок
Свитолина рассказала, откуда у нее столько мотивации побеждать
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Я вас не боюсь". Теннисистка Олейникова публично бросила вызов WTA
Олейникова обращает внимание мира на цинизм известных теннисисток
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Калинина пробилась в основной раунд теннисного турнира WTA 1000
Калинина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?