Ролан Гаррос 2026. Українка Костюк розгромила головну фаворитку Швьонтек

Відома українська тенісистка Марта Костюк (15) в 1/8 фіналу Ролан Гаррос змогла успішно здолати головну фаворитку турніру польку Ігу Швьонтек (3). Таким чином вона пробилася у чвертьфінал змагань.

Костюк знову приголомшила світ тенісу

Напружений матч між українкою та полькою закінчився з рахунком 7:5, 6:1.

Варто зазначити, що це перша перемога Марти Костюк над Ігою Швьонтек та четверта їхня зустріч на корті.

Що цікаво, наступною суперницею Марти може стати Еліна Світоліна — перша ракетка України. Це станеться, якщо “Світо” обіграє Белінду Бенчич із Швейцарії.

За словами спортивних аналітиків, Швьонтек не змогла витримати тиску Костюк та почала багато помилятися.

Що важливо розуміти, польська тенісистка програла шість геймів поспіль протягом одного сету — 6:1.

Це дало можливість Марті прорватися в свій дебютний чвертьфінал Ролан Гаррос.