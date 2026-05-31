Ролан Гаррос 2026. Українка Костюк розгромила головну фаворитку Швьонтек
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ролан Гаррос 2026. Українка Костюк розгромила головну фаворитку Швьонтек

Марта Костюк
Джерело:  online.ua

Відома українська тенісистка Марта Костюк (15) в 1/8 фіналу Ролан Гаррос змогла успішно здолати головну фаворитку турніру польку Ігу Швьонтек (3). Таким чином вона пробилася у чвертьфінал змагань.

Головні тези:

  • Незабаром Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Еліною Світоліною (7, Україна) та Беліндою Бенчич (11, Швейцарія).
  • Марта уперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос.

Костюк знову приголомшила світ тенісу

Напружений матч між українкою та полькою закінчився з рахунком 7:5, 6:1.

Варто зазначити, що це перша перемога Марти Костюк над Ігою Швьонтек та четверта їхня зустріч на корті.

Що цікаво, наступною суперницею Марти може стати Еліна Світоліна — перша ракетка України. Це станеться, якщо “Світо” обіграє Белінду Бенчич із Швейцарії.

За словами спортивних аналітиків, Швьонтек не змогла витримати тиску Костюк та почала багато помилятися.

Що важливо розуміти, польська тенісистка програла шість геймів поспіль протягом одного сету — 6:1.

Це дало можливість Марті прорватися в свій дебютний чвертьфінал Ролан Гаррос.

Не можна також ігнорувати той факт, що переможна серія українки на грунті триває уже 16 матчів поспіль.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Моя місія". Світоліна розкрила свою мотивацію у матчах проти росіянок
Світоліна розповіла, звідки в неї стільки мотивації перемагати
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Я вас не боюся". Тенісистка Олійникова публічно кинула виклик WTA
Олійникова звертає увагу світу на цинізм відомих тенісисток
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Калініна пробилася в основний раунд тенісного турніру WTA 1000
Калініна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?