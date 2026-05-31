Свитолина VS Костюк. Лучшие теннисистки Украины встретятся на корте Ролан Гаррос

31 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (7) смогла успешно разгромить швейцарку Белинду Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос. Это значит, что ее следующей соперницей станет украинка Марта Костюк (15).
Главные тезисы
- Сегодня Марта разгромила главную фаворитку Ролан Гаррос Игу Швентек.
- Украина теперь точно будет представлена в полуфинале турнира.
Свитолина и Костюк станут соперницами в новом матче Ролан Гаррос
Элина и Бенчич упорно боролись за победу 2 часа 4 минуты — игра закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:0.
В первом сете украинка потеряла два брейк-пойнта и уступила 4:6.
Однако Свитолина так просто не сдалась и сделала все возможное, чтобы отыграться во второй партии. Элина закрыла сет на приеме — 6:4.
В третьем сете соперница украинки не смогла взять ни одного гейма — 6:0 в пользу Элины.
31 мая 2026 года первый украинский четвертьфинал на турнирах Grand Slam стал реальностью.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-