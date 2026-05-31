Свитолина VS Костюк. Лучшие теннисистки Украины встретятся на корте Ролан Гаррос

31 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (7) смогла успешно разгромить швейцарку Белинду Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос. Это значит, что ее следующей соперницей станет украинка Марта Костюк (15).

Свитолина и Костюк станут соперницами в новом матче Ролан Гаррос

Элина и Бенчич упорно боролись за победу 2 часа 4 минуты — игра закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:0.

В первом сете украинка потеряла два брейк-пойнта и уступила 4:6.

Однако Свитолина так просто не сдалась и сделала все возможное, чтобы отыграться во второй партии. Элина закрыла сет на приеме — 6:4.

В третьем сете соперница украинки не смогла взять ни одного гейма — 6:0 в пользу Элины.

31 мая 2026 года первый украинский четвертьфинал на турнирах Grand Slam стал реальностью.