Свитолина VS Костюк. Лучшие теннисистки Украины встретятся на корте Ролан Гаррос
Свитолина и Костюк станут соперницами в новом матче Ролан Гаррос
31 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (7) смогла успешно разгромить швейцарку Белинду Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос. Это значит, что ее следующей соперницей станет украинка Марта Костюк (15).

Главные тезисы

  • Сегодня Марта разгромила главную фаворитку Ролан Гаррос Игу Швентек.
  • Украина теперь точно будет представлена в полуфинале турнира.

Элина и Бенчич упорно боролись за победу 2 часа 4 минуты — игра закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:0.

В первом сете украинка потеряла два брейк-пойнта и уступила 4:6.

Однако Свитолина так просто не сдалась и сделала все возможное, чтобы отыграться во второй партии. Элина закрыла сет на приеме — 6:4.

В третьем сете соперница украинки не смогла взять ни одного гейма — 6:0 в пользу Элины.

31 мая 2026 года первый украинский четвертьфинал на турнирах Grand Slam стал реальностью.

Матч против Костюк? Украина уже точно будет представлена в полуфинале, потому это прекрасно. Трудно представить, чтобы этот турнир состоялся лучше для нас. Это невероятное достижение для украинского тенниса — у нас множество теннисисток в топ-100 и тех, кто туда приближается в такой ситуации, во время войны. Это вдохновляет следующее поколение верить, что это возможно — однажды выйти на этот корт и победить.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины

