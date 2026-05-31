Світоліна VS Костюк. Найкращі тенісистки України зустрінуться на корті Ролан Гаррос
Світоліна та Костюк стануть суперницями у новому матчі Ролан Гаррос
Джерело:  online.ua

31 травня перша ракетка України Еліна Світоліна (7) змогла успішно розгромити швейцарку Белінду Бенчич в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Це означає, що її наступною суперницею стане українка Марта Костюк (15).

Головні тези:

  • Сьогодні Марта розгромила головну фаворитку Ролан Гаррос Ігу Швьонтек.
  • Україна точно буде представлена в півфіналі турніру.

Еліна та Бенчич запекло боролися за перемогу 2 години 4 хвилини - гра закінчилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:0.

У першому сеті українка втратила два брейк-пойнти й поступилася 4:6.

Однак Світоліна так просто не здалася, та зробила все можливе, щоб відігратися в другій партії. Еліна закрила сет на прийомі – 6:4.

У третьому сеті суперниця українки не змогла взяти жодного гейму – 6:0 на користь Еліни.

31 травня 2026 року перший український чвертьфінал на турнірах Grand Slam став реальністю.

Матч проти Костюк? Україна вже точно буде представлена в півфіналі, тому це чудово. Важко уявити, щоби цей турнір складався краще для нас. Це неймовірне досягнення для українського тенісу – у нас багать тенісисток у топ-100 та тих, хто туди наближається в такій ситуації, під час війни. Це надихає наступне покоління вірити, що це можливо – одного дня вийти на цей корт та перемогти.

Еліна Світоліна

Перша ракетка України

