Світоліна VS Костюк. Найкращі тенісистки України зустрінуться на корті Ролан Гаррос

31 травня перша ракетка України Еліна Світоліна (7) змогла успішно розгромити швейцарку Белінду Бенчич в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Це означає, що її наступною суперницею стане українка Марта Костюк (15).

Світоліна та Костюк стануть суперницями у новому матчі Ролан Гаррос

Еліна та Бенчич запекло боролися за перемогу 2 години 4 хвилини - гра закінчилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:0.

У першому сеті українка втратила два брейк-пойнти й поступилася 4:6.

Однак Світоліна так просто не здалася, та зробила все можливе, щоб відігратися в другій партії. Еліна закрила сет на прийомі – 6:4.

У третьому сеті суперниця українки не змогла взяти жодного гейму – 6:0 на користь Еліни.

31 травня 2026 року перший український чвертьфінал на турнірах Grand Slam став реальністю.