Ролан Гаррос-2026. Світоліну і Костюк вважають головними фаворитками
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ролан Гаррос-2026. Світоліну і Костюк вважають головними фаворитками

Світоліна і Костюк мають всі шанси підкорити Ролан Гаррос
Джерело:  Чемпіон

Всесвітньо відомі українські тенісистки Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15) визначені букмекерами як одні з головних претенденток на перемогу на грунтовому турнірі серії Grand Slam — Ролан Гаррос.

Головні тези:

  • Букмекери змінили позицію Світоліни у рейтингу після її тріумфу у Римі.
  • Марта пропустила турнір в Римі через невеличке пошкодження.

Світоліна і Костюк мають всі шанси підкорити Ролан Гаррос

У першу трійку головних фавориток жіночного одиночного турніру потрапили Іга Швьонтек, Арина Сабалєнка та Коко Гофф.

Перша ракетка України Еліна Світоліна з коефіцієнтом 18.0 опинилися на шостій позиції у цьому рейтингу.

Що стосується Марти Костюк — вона восьма. Ймовірність її тріумфу експерти оцінюють коефіцієнтом 30.0.

10 головних фавориток Ролан Гаррос-2026

  1. Іга Швьонтек (Польща) — 3.75;

  2. Аріна Сабалєнка (-) — 4.0;

  3. Коко Гофф (США) — 9.0;

  4. Мірра Андрєєва (-) — 10.0;

  5. Єлена Рибакіна (Казахстан) — 10.00;

  6. Еліна Світоліна (Україна) – 18.00.

  7. Аманда Анісімова (США) — 25.0;

  8. Марта Костюк (Україна) — 30.0;

  9. Кароліна Мухова (Чехія) — 35.0;

  10. Джессіка Пегула (Канада) — 40.0;

Що важливо розуміти, нещодавні прогнози букмерерів різко змінилися саме після турніру в Римі, беззаперечною чемпіонкою котрого стала Еліна Світоліна.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Ястремська увірвалася до чвертьфіналу турніру WTA у Британії
Федерація тенісу України
Ястремська
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Я вас не боюся". Тенісистка Олійникова публічно кинула виклик WTA
Олійникова звертає увагу світу на цинізм відомих тенісисток
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Калініна пробилася в основний раунд тенісного турніру WTA 1000
Калініна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?