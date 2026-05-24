Ролан Гаррос-2026. Світоліну і Костюк вважають головними фаворитками

Всесвітньо відомі українські тенісистки Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15) визначені букмекерами як одні з головних претенденток на перемогу на грунтовому турнірі серії Grand Slam — Ролан Гаррос.
Головні тези:
- Букмекери змінили позицію Світоліни у рейтингу після її тріумфу у Римі.
- Марта пропустила турнір в Римі через невеличке пошкодження.
Світоліна і Костюк мають всі шанси підкорити Ролан Гаррос
У першу трійку головних фавориток жіночного одиночного турніру потрапили Іга Швьонтек, Арина Сабалєнка та Коко Гофф.
Перша ракетка України Еліна Світоліна з коефіцієнтом 18.0 опинилися на шостій позиції у цьому рейтингу.
Що стосується Марти Костюк — вона восьма. Ймовірність її тріумфу експерти оцінюють коефіцієнтом 30.0.
10 головних фавориток Ролан Гаррос-2026
Іга Швьонтек (Польща) — 3.75;
Аріна Сабалєнка (-) — 4.0;
Коко Гофф (США) — 9.0;
Мірра Андрєєва (-) — 10.0;
Єлена Рибакіна (Казахстан) — 10.00;
Еліна Світоліна (Україна) – 18.00.
Аманда Анісімова (США) — 25.0;
Марта Костюк (Україна) — 30.0;
Кароліна Мухова (Чехія) — 35.0;
Джессіка Пегула (Канада) — 40.0;
Що важливо розуміти, нещодавні прогнози букмерерів різко змінилися саме після турніру в Римі, беззаперечною чемпіонкою котрого стала Еліна Світоліна.
