Ролан Гаррос-2026. Свитолину и Костюк считают главными фаворитками

Всемирно известные украинские теннисистки Элина Свитолина (7) и Марта Костюк (15) определены букмекерами как одни из главных претенденток на победу на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос.
Главные тезисы
- Букмекеры изменили позицию Светолины в рейтинге после ее триумфа в Риме.
- Марта пропустила турнир в Риме из-за небольшого повреждения.
Свитолина и Костюк могут покорить Ролан Гаррос
В первую тройку главных фавориток женственного одиночного турнира попали Ига Швентек, Арина Сабаленко и Коко Гофф.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина с коэффициентом 18.0 оказалась на шестой позиции в этом рейтинге.
Что касается Марты Костюк — она восьмая. Вероятность ее триумфа эксперты оценивают коэффициентом 30.0.
10 главных фавориток Ролан Гаррос-2026
Ига Швентек (Польша) — 3.75;
Арина Сабаленко (-) — 4.0;
Коко Гофф (США) — 9.0;
Мирра Андреева (-) — 10.0;
Елена Рыбакина (Казахстан) — 10.00;
Элина Свитолина (Украина) – 18.00.
Аманда Анисимова (США) — 25.0;
Марта Костюк (Украина) — 30.0;
Каролина Мухова (Чехия) — 35.0;
Джессика Пегула (Канада) — 40.0;
Что важно понимать, недавние прогнозы букмереров резко изменились именно после турнира в Риме, безоговорочной чемпионкой которого стала Элина Свитолина.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-