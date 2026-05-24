Ролан Гаррос-2026. Свитолину и Костюк считают главными фаворитками
Источник:  Чемпион

Всемирно известные украинские теннисистки Элина Свитолина (7) и Марта Костюк (15) определены букмекерами как одни из главных претенденток на победу на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

Главные тезисы

  • Букмекеры изменили позицию Светолины в рейтинге после ее триумфа в Риме.
  • Марта пропустила турнир в Риме из-за небольшого повреждения.

В первую тройку главных фавориток женственного одиночного турнира попали Ига Швентек, Арина Сабаленко и Коко Гофф.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с коэффициентом 18.0 оказалась на шестой позиции в этом рейтинге.

Что касается Марты Костюк — она восьмая. Вероятность ее триумфа эксперты оценивают коэффициентом 30.0.

10 главных фавориток Ролан Гаррос-2026

  1. Ига Швентек (Польша) — 3.75;

  2. Арина Сабаленко (-) — 4.0;

  3. Коко Гофф (США) — 9.0;

  4. Мирра Андреева (-) — 10.0;

  5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 10.00;

  6. Элина Свитолина (Украина) – 18.00.

  7. Аманда Анисимова (США) — 25.0;

  8. Марта Костюк (Украина) — 30.0;

  9. Каролина Мухова (Чехия) — 35.0;

  10. Джессика Пегула (Канада) — 40.0;

Что важно понимать, недавние прогнозы букмереров резко изменились именно после турнира в Риме, безоговорочной чемпионкой которого стала Элина Свитолина.

