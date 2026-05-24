Ролан Гаррос-2026. Свитолину и Костюк считают главными фаворитками

Всемирно известные украинские теннисистки Элина Свитолина (7) и Марта Костюк (15) определены букмекерами как одни из главных претенденток на победу на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

Свитолина и Костюк могут покорить Ролан Гаррос

В первую тройку главных фавориток женственного одиночного турнира попали Ига Швентек, Арина Сабаленко и Коко Гофф.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с коэффициентом 18.0 оказалась на шестой позиции в этом рейтинге.

Что касается Марты Костюк — она восьмая. Вероятность ее триумфа эксперты оценивают коэффициентом 30.0.

10 главных фавориток Ролан Гаррос-2026

Ига Швентек (Польша) — 3.75; Арина Сабаленко (-) — 4.0; Коко Гофф (США) — 9.0; Мирра Андреева (-) — 10.0; Елена Рыбакина (Казахстан) — 10.00; Элина Свитолина (Украина) – 18.00. Аманда Анисимова (США) — 25.0; Марта Костюк (Украина) — 30.0; Каролина Мухова (Чехия) — 35.0; Джессика Пегула (Канада) — 40.0;

Что важно понимать, недавние прогнозы букмереров резко изменились именно после турнира в Риме, безоговорочной чемпионкой которого стала Элина Свитолина.