Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк розкрила причину своєї поразки

Українська тенісистка Марта Костюк (15) виступила з офіційною заявою після неочікуваної поразки від нейтральної росіянки Мірри Андрєєвої (8) у півфіналі Ролан Гаррос. За словами Марти, вона абсолютно спокійно ставиться до того, що програла.

Марта Костюк готується до нових перемог

Попередні дві зустрічі Марти та Міри на корті заверщувалися поразками нейтральної росіянки.

Саме тому фінал цього матчу став несподіваним для більшості фанатів жіночого тенісу.

За словами Костюк, коли вона виходиться на корт, то особливо не нервує і не відчуває тиску.

Тому Марта не вважає, що це зіграло бодай якусь роль у її поразці.

Як я вже казала раніше, мені все одно, хто стоїть на іншому боці сітки, я просто виходжу і граю. Сьогодні все, що могло скластися на її користь, склалося на її користь. А все, що могло піти не так у мене, пішло не так.Знаєте, це просто такий день. Я приймаю це. У моєму житті було достатньо важких і поганих днів, щоб розуміти, що вони закінчуються. Програти матч — це не найгірше у світі, на якій би стадії це не сталося. Марта Костюк Українська тенісистка

Вона звернула увагу на те, що уперше прорвалася у півфінал Ролан Гаррос та отримала дуже цінний досвід.