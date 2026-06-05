Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк розкрила причину своєї поразки

Українська тенісистка Марта Костюк (15) виступила з офіційною заявою після неочікуваної поразки від нейтральної росіянки Мірри Андрєєвої (8) у півфіналі Ролан Гаррос. За словами Марти, вона абсолютно спокійно ставиться до того, що програла.
Головні тези:
- Марта чітко дала зрозуміти, що ця поразка її не зупинить.
- Вона додала, що цінує досвід, який отримала на Ролан Гаррос.
Марта Костюк готується до нових перемог
Попередні дві зустрічі Марти та Міри на корті заверщувалися поразками нейтральної росіянки.
Саме тому фінал цього матчу став несподіваним для більшості фанатів жіночого тенісу.
За словами Костюк, коли вона виходиться на корт, то особливо не нервує і не відчуває тиску.
Тому Марта не вважає, що це зіграло бодай якусь роль у її поразці.
Вона звернула увагу на те, що уперше прорвалася у півфінал Ролан Гаррос та отримала дуже цінний досвід.
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