Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк розкрила причину своєї поразки
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк розкрила причину своєї поразки

Марта Костюк готується до нових перемог
Джерело:  Sport.ua

Українська тенісистка Марта Костюк (15) виступила з офіційною заявою після неочікуваної поразки від нейтральної росіянки Мірри Андрєєвої (8) у півфіналі Ролан Гаррос. За словами Марти, вона абсолютно спокійно ставиться до того, що програла.

Головні тези:

  • Марта чітко дала зрозуміти, що ця поразка її не зупинить.
  • Вона додала, що цінує досвід, який отримала на Ролан Гаррос.

Марта Костюк готується до нових перемог

Попередні дві зустрічі Марти та Міри на корті заверщувалися поразками нейтральної росіянки.

Саме тому фінал цього матчу став несподіваним для більшості фанатів жіночого тенісу.

За словами Костюк, коли вона виходиться на корт, то особливо не нервує і не відчуває тиску.

Тому Марта не вважає, що це зіграло бодай якусь роль у її поразці.

Як я вже казала раніше, мені все одно, хто стоїть на іншому боці сітки, я просто виходжу і граю. Сьогодні все, що могло скластися на її користь, склалося на її користь. А все, що могло піти не так у мене, пішло не так.Знаєте, це просто такий день. Я приймаю це. У моєму житті було достатньо важких і поганих днів, щоб розуміти, що вони закінчуються. Програти матч — це не найгірше у світі, на якій би стадії це не сталося.

Марта Костюк

Марта Костюк

Українська тенісистка

Вона звернула увагу на те, що уперше прорвалася у півфінал Ролан Гаррос та отримала дуже цінний досвід.

Звісно, сьогодні був не найкращий мій матч, але я не надто багато про це думаю, — зізналася Марта.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
WTA 1000. Українка Марта Костюк заробила рекордну суму
Марта Костюк
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ролан Гаррос 2026. Українка Костюк розгромила головну фаворитку Швьонтек
Марта Костюк
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ролан Гаррос 2026. Костюк змогла обіграти Світоліну — відео
Костюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?