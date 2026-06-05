Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк раскрыла причину своего поражения

Украинская теннисистка Марта Костюк (15) выступила с официальным заявлением после неожиданного поражения от нейтральной россиянки Мирры Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос. По словам Марты, она совершенно спокойно относится к тому, что не смогла попасть в финал.

Марта Костюк готовится к новым победам

Предыдущие две встречи Марты и Миры на корте завершились поражениями нейтральной россиянки.

Именно поэтому финал матча стал неожиданным для большинства фанатов женского тенниса.

По словам Костюк, когда она выходит на корт, то особо не нервничает и не испытывает давления.

Поэтому Марта не считает, что это сыграло какую-то роль в ее поражении.

Как я уже говорила раньше, мне все равно, кто стоит на другой стороне сетки, я просто выхожу и играю. Сегодня все, что могло сложиться в ее пользу, сложилось в ее пользу. А все, что могло пойти не так у меня, пошло не так. Знаете, это просто такой день. Я принимаю это. В моей жизни было достаточно трудных и плохих дней, чтобы понимать, что они заканчиваются. Проиграть матч — это не самое плохое в мире, на какой бы стадии это ни произошло. Марта Костюк Украинская теннисистка

Она обратила внимание на то, что впервые прорвалась в полуфинал Ролан Гаррос и получила очень ценный опыт.