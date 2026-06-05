Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк раскрыла причину своего поражения

Украинская теннисистка Марта Костюк (15) выступила с официальным заявлением после неожиданного поражения от нейтральной россиянки Мирры Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос. По словам Марты, она совершенно спокойно относится к тому, что не смогла попасть в финал.
Главные тезисы
- Марта четко дала понять, что это поражение ее не остановит.
- Она добавила, что ценит опыт, полученный на Ролан Гаррос.
Марта Костюк готовится к новым победам
Предыдущие две встречи Марты и Миры на корте завершились поражениями нейтральной россиянки.
Именно поэтому финал матча стал неожиданным для большинства фанатов женского тенниса.
По словам Костюк, когда она выходит на корт, то особо не нервничает и не испытывает давления.
Поэтому Марта не считает, что это сыграло какую-то роль в ее поражении.
Она обратила внимание на то, что впервые прорвалась в полуфинал Ролан Гаррос и получила очень ценный опыт.
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