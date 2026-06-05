Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк раскрыла причину своего поражения
Категория
Спорт
Дата публикации

Ролан Гаррос 2026. Марта Костюк раскрыла причину своего поражения

Марта Костюк готовится к новым победам
Читати українською
Источник:  Sport.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк (15) выступила с официальным заявлением после неожиданного поражения от нейтральной россиянки Мирры Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос. По словам Марты, она совершенно спокойно относится к тому, что не смогла попасть в финал.

Главные тезисы

  • Марта четко дала понять, что это поражение ее не остановит.
  • Она добавила, что ценит опыт, полученный на Ролан Гаррос.

Марта Костюк готовится к новым победам

Предыдущие две встречи Марты и Миры на корте завершились поражениями нейтральной россиянки.

Именно поэтому финал матча стал неожиданным для большинства фанатов женского тенниса.

По словам Костюк, когда она выходит на корт, то особо не нервничает и не испытывает давления.

Поэтому Марта не считает, что это сыграло какую-то роль в ее поражении.

Как я уже говорила раньше, мне все равно, кто стоит на другой стороне сетки, я просто выхожу и играю. Сегодня все, что могло сложиться в ее пользу, сложилось в ее пользу. А все, что могло пойти не так у меня, пошло не так. Знаете, это просто такой день. Я принимаю это. В моей жизни было достаточно трудных и плохих дней, чтобы понимать, что они заканчиваются. Проиграть матч — это не самое плохое в мире, на какой бы стадии это ни произошло.

Марта Костюк

Марта Костюк

Украинская теннисистка

Она обратила внимание на то, что впервые прорвалась в полуфинал Ролан Гаррос и получила очень ценный опыт.

Конечно, сегодня был не самый лучший мой матч, но я не слишком много об этом думаю, — призналась Марта.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
WTA 1000. Украинка Марта Костюк заработала рекордную сумму
Марта Костюк получит безумные призовые
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ролан Гаррос 2026. Украинка Костюк разгромила главную фаворитку Швентек
Костюк снова ошеломила мир тенниса
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ролан Гаррос 2026. Костюк смогла обыграть Свитолину — видео
Костюк VS Свитолина - как это было

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?