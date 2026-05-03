WTA 1000. Украинка Марта Костюк заработала рекордную сумму
Категория
Спорт
Дата публикации

WTA 1000. Украинка Марта Костюк заработала рекордную сумму

Марта Костюк получит безумные призовые
Читати українською
Источник:  online.ua

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала абсолютной и безоговорочной триумфаторкой турнира серии WTA 1000 в Мадриде. Однако немногие знают, что эта победа также принесла ее самый большой заработок в профессиональной карьере — более одного миллиона евро.

Главные тезисы

  • Марта Костюк показала лучшую победную серию через два года на грунтовых турнирах WTA.
  • Серия побед украинки продолжается с 10 апреля.

Марта Костюк получит большие призовые

Следует обратить внимание на то, что Марта впервые в карьере стала чемпионкой соревнований этой категории.

Это дало возможность украинке заработать 1,007,165 евро — речь идет о самой большой сумме для Костюк за один турнир в одиночном разряде.

Что важно понимать, к указанной цифре следует добавить 8,530 евро за поражение в первом круге в парах.

Фактически это означает, что гонорар Костюк в Мадриде составляет 1,015,695 евро.

Кроме того, указано, что украинка Ангелина Калинина, которая смогла пробиться в третий круг, получит 54,110 евро.

Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигирь завершили борьбу во втором раунде соревнований. Каждая из них заработала по 31 585 евро.

Даяна Ястремская и Александра Олейникова потерпели поражение в стартовых матчах турнира — их призовые составляют 21,285 евро.

Что важно понимать, все суммы указаны без учета уплаты налогов на призовые.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Руане
Костюк
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Я вас не боюсь". Теннисистка Олейникова публично бросила вызов WTA
Олейникова обращает внимание мира на цинизм известных теннисисток
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Калинина пробилась в основной раунд теннисного турнира WTA 1000
Калинина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?