WTA 1000. Украинка Марта Костюк заработала рекордную сумму

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала абсолютной и безоговорочной триумфаторкой турнира серии WTA 1000 в Мадриде. Однако немногие знают, что эта победа также принесла ее самый большой заработок в профессиональной карьере — более одного миллиона евро.

Следует обратить внимание на то, что Марта впервые в карьере стала чемпионкой соревнований этой категории.

Это дало возможность украинке заработать 1,007,165 евро — речь идет о самой большой сумме для Костюк за один турнир в одиночном разряде.

Что важно понимать, к указанной цифре следует добавить 8,530 евро за поражение в первом круге в парах.

Фактически это означает, что гонорар Костюк в Мадриде составляет 1,015,695 евро.

Кроме того, указано, что украинка Ангелина Калинина, которая смогла пробиться в третий круг, получит 54,110 евро.

Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигирь завершили борьбу во втором раунде соревнований. Каждая из них заработала по 31 585 евро.

Даяна Ястремская и Александра Олейникова потерпели поражение в стартовых матчах турнира — их призовые составляют 21,285 евро.

Что важно понимать, все суммы указаны без учета уплаты налогов на призовые.