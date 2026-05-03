WTA 1000. Украинка Марта Костюк заработала рекордную сумму

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала абсолютной и безоговорочной триумфаторкой турнира серии WTA 1000 в Мадриде. Однако немногие знают, что эта победа также принесла ее самый большой заработок в профессиональной карьере — более одного миллиона евро.
Главные тезисы
- Марта Костюк показала лучшую победную серию через два года на грунтовых турнирах WTA.
- Серия побед украинки продолжается с 10 апреля.
Марта Костюк получит большие призовые
Следует обратить внимание на то, что Марта впервые в карьере стала чемпионкой соревнований этой категории.
Это дало возможность украинке заработать 1,007,165 евро — речь идет о самой большой сумме для Костюк за один турнир в одиночном разряде.
Что важно понимать, к указанной цифре следует добавить 8,530 евро за поражение в первом круге в парах.
Фактически это означает, что гонорар Костюк в Мадриде составляет 1,015,695 евро.
Кроме того, указано, что украинка Ангелина Калинина, которая смогла пробиться в третий круг, получит 54,110 евро.
Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигирь завершили борьбу во втором раунде соревнований. Каждая из них заработала по 31 585 евро.
Даяна Ястремская и Александра Олейникова потерпели поражение в стартовых матчах турнира — их призовые составляют 21,285 евро.
Что важно понимать, все суммы указаны без учета уплаты налогов на призовые.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-