WTA 1000. Українка Марта Костюк заробила рекордну суму

2 травня українська тенісистка Марта Костюк стала абсолютною та беззаперечною тріумфаторкою турнірі серії WTA 1000 в Мадриді. Однак мало хто знає, що ця перемога також принесла її найбільший заробіток у професійній кар'єрі — понад один мільйон євро.

Марта Костюк отримає шалені призові

Варто звернути увагу на те, що Марта вперше в кар'єрі стала чемпіонкою змагань цієї категорії.

Це дало можливість українці заробити 1,007,165 євро — йдеться про найбільшу суму для Костюк за один турнір в одиночному розряді.

Що важливо розуміти, до вказаної цифри треба додати 8,530 євро за поразку в першому колі у парах.

Фактично це означає, що загальний гонорар Костюк у Мадриді складає 1,015,695 євро.

Окрім того, наголошується, що українка Ангеліна Калініна, яка змогла пробитися до до третього кола, отримає 54,110 євро.

Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур завершили боротьбу в другому раунді змагань. Кожна з них заробила по 31,585 євро.

Даяна Ястремська та Олександра Олійникова зазнали поразок у стартових матчах турніру — їхні призові становлять 21,285 євро.

Що важливо розуміти, всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.