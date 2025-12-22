Росія адаптувала дрон “Молния” для повітряної розвідки — ГУР
Категорія
Технології
Дата публікації

Росія адаптувала дрон “Молния” для повітряної розвідки — ГУР

ГУР
"Молния"

РФ адаптувала FPV-дрон “Молнія” для повітряної розвідки — встановили Starlink і камеру з тривісною стабілізацією.

Головні тези:

  • ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу “War&Sanctions” публікує дані щодо адаптованого російського БпЛА “Молнія-2Р”.
  • Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat.

War&Sanctions: ГУР оприлюднило дані про адаптований дрон “Молния” РФ

ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу “War&Sanctions” публікує інтерактивну схему, складові та електронні компоненти російського БпЛА “молнія-2Р”.

Раніше ГУР повідомляло про застосування росією FPV-камікадзе літакового типу “молнія”, який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором.

Згодом противник почав використовувати модифікацію “молнія-2” з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БпЛА — “молнія-2Р”, призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ «НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ») з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.

Дрон “Молния”

Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту “молніі-2Р” встановлено супутниковий термінал Starlink.

З повним переліком складових та електронних компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія" — є поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Молнія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила БпЛА "Молния" по багатоповерхівці у Харкові — є постраждалі
Ігор Терехов
Молния
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала удару дроном "Молния" по Харкову — є постраждалі
Ігор Терехов
Молния

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?