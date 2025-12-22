Росія адаптувала дрон “Молния” для повітряної розвідки — ГУР

РФ адаптувала FPV-дрон “Молнія” для повітряної розвідки — встановили Starlink і камеру з тривісною стабілізацією.
Головні тези:
- ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу “War&Sanctions” публікує дані щодо адаптованого російського БпЛА “Молнія-2Р”.
- Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat.
War&Sanctions: ГУР оприлюднило дані про адаптований дрон “Молния” РФ
ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу “War&Sanctions” публікує інтерактивну схему, складові та електронні компоненти російського БпЛА “молнія-2Р”.
Згодом противник почав використовувати модифікацію “молнія-2” з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.
Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БпЛА — “молнія-2Р”, призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ «НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ») з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.
Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.
З повним переліком складових та електронних компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.
