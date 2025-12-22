Росія адаптувала дрон “Молния” для повітряної розвідки — ГУР

РФ адаптувала FPV-дрон “Молнія” для повітряної розвідки — встановили Starlink і камеру з тривісною стабілізацією.

War&Sanctions: ГУР оприлюднило дані про адаптований дрон “Молния” РФ

ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу “War&Sanctions” публікує інтерактивну схему, складові та електронні компоненти російського БпЛА “молнія-2Р”.

Раніше ГУР повідомляло про застосування росією FPV-камікадзе літакового типу "молнія", який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором.

Згодом противник почав використовувати модифікацію “молнія-2” з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БпЛА — “молнія-2Р”, призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ «НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ») з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.

Дрон “Молния”

Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "молніі-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink.

З повним переліком складових та електронних компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.