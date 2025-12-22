Россия адаптировала дрон "Молния" для воздушной разведки — ГУР

РФ адаптировала FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки - установили Starlink и камеру с трехосной стабилизацией.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" публикует данные по адаптированному российскому БпЛА "Молния-2Р".
- Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat.
War&Sanctions: ГУР обнародовало данные об адаптированном дроне "Молния" РФ
ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" публикует интерактивную схему, составляющие и электронные компоненты российского БПЛА "молния-2Р".
Впоследствии противник стал использовать модификацию "молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.
В настоящее время зафиксирована новая адаптация этого БПЛА — "молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО «НОВЫЙ АЙ ТЫ ПРОЕКТ») с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.
Помимо курсовой FPV-камеры беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.
С полным перечнем составляющих и электронных компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.
