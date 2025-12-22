Россия адаптировала дрон "Молния" для воздушной разведки — ГУР

РФ адаптировала FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки - установили Starlink и камеру с трехосной стабилизацией.

War&Sanctions: ГУР обнародовало данные об адаптированном дроне "Молния" РФ

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" публикует интерактивную схему, составляющие и электронные компоненты российского БПЛА "молния-2Р".

Ранее ГУР сообщало о применении россией FPV-камикадзе самолетного типа "молния", который запускался из специальной катапульты и наводился на цель оператором.

Впоследствии противник стал использовать модификацию "молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

В настоящее время зафиксирована новая адаптация этого БПЛА — "молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО «НОВЫЙ АЙ ТЫ ПРОЕКТ») с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.

Помимо курсовой FPV-камеры беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.

Дрон "Молния"

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.

С полным перечнем составляющих и электронных компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.