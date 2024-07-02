Росія атакувала авіабомбою Селидове. Загинула людина, ще 2 поранені

Російські війська 2 липня скинули авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка, ще двоє людей поранені.
Головні тези:
- Обстріли та авіабомбардування призвели до руйнування десятків будинків і автомобілів у різних громадах Донецької області.
- Очільник ОВА закликав мешканців евакуюватися через загрозу обстрілів на Донеччині.
- Ситуація на сході України стає все більш напруженою через дії російських військ та обстріли цивільних мешканців.
РФ обстріляла Селидове на Донеччині
Як зазначається, щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним.
Також окупанти пошкодили 24 будинки і 2 автомобілі. Очільник ОВА Вадим Філашкін знову закликав мешканців області евакуюватися.
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За словами голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, одна людина загинула у Курахівці Покровського району, ще троє там зазнали поранень.
У Костянтинівці російські обстріли також забрали життя людини, ще трьох поранили.
Обстрілами тут було зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 13, а також 12 багатоповерхівок, чотири нежитлові приміщення, три адмінбудівлі, спортзал, крамницю, два інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.
У Лиманській громаді загинули троє людей, ще одна особа зазнала поранень, додав Філашкін. У Торецькій громаді також двоє загиблих та шість поранених, пошкоджено 24 будинки та дві адмінбудівлі.
Ще одна людина зазнала поранень у Кураховому Покровського району. Там також знищено будинок. Крім того, пораненого та пошкодження будинку зафіксували у Торському.
У Селидовому пошкоджено три адмінбудівлі та шість промислових приміщень, у Часовоярській громаді — чотири приватні будинки і багатоповерхівка, у Сіверській — два будинки зруйновані і два пошкоджено.
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