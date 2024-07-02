Росія атакувала авіабомбою Селидове. Загинула людина, ще 2 поранені

Російські війська 2 липня скинули авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка, ще двоє людей поранені.

РФ обстріляла Селидове на Донеччині

Як зазначається, щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним.

Також окупанти пошкодили 24 будинки і 2 автомобілі. Очільник ОВА Вадим Філашкін знову закликав мешканців області евакуюватися.

Знову наголошую: залишатися на Донеччині — небезпечно! Бережіть себе — евакуюйтесь, — зазначив Філашкін. Поширити

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За словами голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, одна людина загинула у Курахівці Покровського району, ще троє там зазнали поранень.

У Костянтинівці російські обстріли також забрали життя людини, ще трьох поранили.

Обстрілами тут було зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 13, а також 12 багатоповерхівок, чотири нежитлові приміщення, три адмінбудівлі, спортзал, крамницю, два інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.

У Лиманській громаді загинули троє людей, ще одна особа зазнала поранень, додав Філашкін. У Торецькій громаді також двоє загиблих та шість поранених, пошкоджено 24 будинки та дві адмінбудівлі.

Ще одна людина зазнала поранень у Кураховому Покровського району. Там також знищено будинок. Крім того, пораненого та пошкодження будинку зафіксували у Торському.

У Селидовому пошкоджено три адмінбудівлі та шість промислових приміщень, у Часовоярській громаді — чотири приватні будинки і багатоповерхівка, у Сіверській — два будинки зруйновані і два пошкоджено.