Россия атаковала авиабомбой Селидово. Погиб человек, еще 2 ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала авиабомбой Селидово. Погиб человек, еще 2 ранены

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия атаковала авиабомбой Селидово. Погиб человек, еще 2 ранены
Читати українською

Российские войска 2 июля сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.

Главные тезисы

 

  • Глава ОВА подчеркнул опасность оставаться на Донбассе и призвал жителей к эвакуации для обеспечения их безопасности.
  • В результате обстрелов России по разным населенным пунктам в Донецкой области погибло и было ранено несколько гражданских лиц, а также нанесены значительные разрушения.
  • Атаки Российской армии в районах Кураховка, Константиновка, Лиманская община, Торецкая община, Селидово и других привели к гибели и ранению мирных жителей, а также к разрушениям домов и инфраструктуры.

РФ обстреляла Селидово в Донецкой области

Как отмечается, не менее 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидового. Город попал под огонь сегодня в середине дня — россияне снова ударили авиабомбой по гражданским.

Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА Вадим Филашкин снова призвал жителей области эвакуироваться.

Снова подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Берегите себя — эвакуируйтесь, — отметил Филашкин.

Армия РФ убила в Донецкой области 7 гражданских 30 июня

По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, один человек погиб в Кураховке Покровского района, еще трое там получили ранения.

В Константиновке российские обстрелы также унесли жизни человека, еще троих ранили.

Обстрелами здесь были разрушены два частных дома, повреждено 13, а также 12 многоэтажек, четыре нежилых помещения, три админздания, спортзал, магазин, два инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.

В Лиманской общине погибли три человека, еще один человек получил ранения, добавил Филашкин. В Торецкой общине также двое погибших и шесть раненых, повреждены 24 дома и два админздания.

Еще один человек получил ранения в Курахово Покровского района. Там также уничтожен дом. Кроме того, раненый и поврежденный дом зафиксирован в Торском.

В Селидово повреждены три админздания и шесть промышленных помещений, в Часовоярской общине — четыре частных дома и многоэтажка, в Северской — два дома разрушены и два повреждены.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ убила в Донецкой области 7 гражданских в течение суток
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донбас
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбросила авиабомбу на Донецкую область. Среди пострадавших есть ребенок
Прокуратура Донецкой области
Армия РФ сбросила авиабомбу в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла из РСЗО Украинск в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Украинск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?