Россия атаковала авиабомбой Селидово. Погиб человек, еще 2 ранены

Российские войска 2 июля сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.
Главные тезисы
- Глава ОВА подчеркнул опасность оставаться на Донбассе и призвал жителей к эвакуации для обеспечения их безопасности.
- В результате обстрелов России по разным населенным пунктам в Донецкой области погибло и было ранено несколько гражданских лиц, а также нанесены значительные разрушения.
- Атаки Российской армии в районах Кураховка, Константиновка, Лиманская община, Торецкая община, Селидово и других привели к гибели и ранению мирных жителей, а также к разрушениям домов и инфраструктуры.
РФ обстреляла Селидово в Донецкой области
Как отмечается, не менее 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидового. Город попал под огонь сегодня в середине дня — россияне снова ударили авиабомбой по гражданским.
Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА Вадим Филашкин снова призвал жителей области эвакуироваться.
Армия РФ убила в Донецкой области 7 гражданских 30 июня
По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, один человек погиб в Кураховке Покровского района, еще трое там получили ранения.
В Константиновке российские обстрелы также унесли жизни человека, еще троих ранили.
Обстрелами здесь были разрушены два частных дома, повреждено 13, а также 12 многоэтажек, четыре нежилых помещения, три админздания, спортзал, магазин, два инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.
В Лиманской общине погибли три человека, еще один человек получил ранения, добавил Филашкин. В Торецкой общине также двое погибших и шесть раненых, повреждены 24 дома и два админздания.
Еще один человек получил ранения в Курахово Покровского района. Там также уничтожен дом. Кроме того, раненый и поврежденный дом зафиксирован в Торском.
В Селидово повреждены три админздания и шесть промышленных помещений, в Часовоярской общине — четыре частных дома и многоэтажка, в Северской — два дома разрушены и два повреждены.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-