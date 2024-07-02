Россия атаковала авиабомбой Селидово. Погиб человек, еще 2 ранены

Российские войска 2 июля сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.

РФ обстреляла Селидово в Донецкой области

Как отмечается, не менее 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидового. Город попал под огонь сегодня в середине дня — россияне снова ударили авиабомбой по гражданским.

Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА Вадим Филашкин снова призвал жителей области эвакуироваться.

Снова подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Берегите себя — эвакуируйтесь, — отметил Филашкин. Поделиться

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По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, один человек погиб в Кураховке Покровского района, еще трое там получили ранения.

В Константиновке российские обстрелы также унесли жизни человека, еще троих ранили.

Обстрелами здесь были разрушены два частных дома, повреждено 13, а также 12 многоэтажек, четыре нежилых помещения, три админздания, спортзал, магазин, два инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.

В Лиманской общине погибли три человека, еще один человек получил ранения, добавил Филашкин. В Торецкой общине также двое погибших и шесть раненых, повреждены 24 дома и два админздания.

Еще один человек получил ранения в Курахово Покровского района. Там также уничтожен дом. Кроме того, раненый и поврежденный дом зафиксирован в Торском.

В Селидово повреждены три админздания и шесть промышленных помещений, в Часовоярской общине — четыре частных дома и многоэтажка, в Северской — два дома разрушены и два повреждены.