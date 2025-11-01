Росія атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені у Самарському районі

Увечері 1 листопада росіяни атакували Самарський район Дніпропетровської області. Через ворожу атаку пошкоджено магазин, є жертва і постраждалі.

Росія атакувала магазин на Дніпропетровщині: є жертви

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Увечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються. Поширити

У ДСНС підтвердили атаку, зазначивши, що вогнеборці ліквідовують пожежу.

Окрім того, протягом дня під ударом FPV-дронів і артилерії росіян була Нікопольщина. Зокрема, райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне — знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

Також він додав, що росіяни вдарили дронами по Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківському району. Пошкоджено інфраструктуру.

Пізніше стало відомо, що у Самарському районі загинула 1 особа. Поранено 8 людей.