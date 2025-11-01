Росія атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені у Самарському районі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені у Самарському районі

ДСНС України
пожежа

Увечері 1 листопада росіяни атакували Самарський район Дніпропетровської області. Через ворожу атаку пошкоджено магазин, є жертва і постраждалі.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала Самарський район Дніпропетровської області вночі 1 листопада.
  • Внаслідок атаки було пошкоджено магазин, є загиблі та поранені серед мирних жителів.
  • Пожежа та знищення інфраструктури стали результатом ворожої агресії на території України.

Росія атакувала магазин на Дніпропетровщині: є жертви

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Увечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються.

У ДСНС підтвердили атаку, зазначивши, що вогнеборці ліквідовують пожежу.

Окрім того, протягом дня під ударом FPV-дронів і артилерії росіян була Нікопольщина. Зокрема, райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне — знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

Також він додав, що росіяни вдарили дронами по Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківському району. Пошкоджено інфраструктуру.

Пізніше стало відомо, що у Самарському районі загинула 1 особа. Поранено 8 людей.

Всі госпіталізовані. Половина – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ била по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є жертви
ДСНС України
Наслідки атак Росії на різні регіони України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині
ДТЕК
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 2 людей та поранили ще 7 на Дніпропетровщині
Наслідки російського терору на Дніпропетровщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?