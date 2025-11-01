Росія атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені у Самарському районі

Увечері 1 листопада росіяни атакували Самарський район Дніпропетровської області. Через ворожу атаку пошкоджено магазин, є жертва і постраждалі.
Головні тези:
- Російська армія атакувала Самарський район Дніпропетровської області вночі 1 листопада.
- Внаслідок атаки було пошкоджено магазин, є загиблі та поранені серед мирних жителів.
- Пожежа та знищення інфраструктури стали результатом ворожої агресії на території України.
Росія атакувала магазин на Дніпропетровщині: є жертви
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
У ДСНС підтвердили атаку, зазначивши, що вогнеборці ліквідовують пожежу.
Окрім того, протягом дня під ударом FPV-дронів і артилерії росіян була Нікопольщина. Зокрема, райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.
На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне — знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.
Також він додав, що росіяни вдарили дронами по Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківському району. Пошкоджено інфраструктуру.
Пізніше стало відомо, що у Самарському районі загинула 1 особа. Поранено 8 людей.
