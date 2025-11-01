Россия атаковала Днепропетровщину — есть погибшие и раненые в Самарском районе

Вечером 1 ноября россияне атаковали Самарский район Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки поврежден магазин, есть жертва и пострадавшие.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Самарский район Днепропетровской области, что привело к жертвам и разрушениям магазина.
- Пожар и повреждения инфраструктуры стали результатом враждебной агрессии на украинской территории.
- Под ударом FPV-дронов и артиллерии россиян также оказались другие районы, включая Никопольщину.
Россия атаковала магазин на Днепропетровщине: есть жертвы
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
В ГСЧС подтвердили атаку, отметив, что пожарные ликвидируют пожар.
Кроме того, в течение дня под ударом FPV-дронов и артиллерии россиян была Никопольщина. В частности, райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины.
К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Лечится амбулаторно. Повреждены 2 частных дома. Изуродованы 2 авто, еще один уничтожен. Загорелось не эксплуатируемое здание.
Также он добавил, что россияне ударили дронами по Петропавловской общине и Шахтерскому Синельниковскому району. Повреждена инфраструктура.
Все госпитализированы. Половина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-