Россия атаковала Днепропетровщину — есть погибшие и раненые в Самарском районе
Россия атаковала Днепропетровщину — есть погибшие и раненые в Самарском районе

Вечером 1 ноября россияне атаковали Самарский район Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки поврежден магазин, есть жертва и пострадавшие.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Самарский район Днепропетровской области, что привело к жертвам и разрушениям магазина.
  • Пожар и повреждения инфраструктуры стали результатом враждебной агрессии на украинской территории.
  • Под ударом FPV-дронов и артиллерии россиян также оказались другие районы, включая Никопольщину.

Россия атаковала магазин на Днепропетровщине: есть жертвы

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Вечером агрессор атаковал Самаровский район. Возник пожар, изуродованный магазин. Предварительно есть погибшие и раненые. Детали уточняются.

В ГСЧС подтвердили атаку, отметив, что пожарные ликвидируют пожар.

Кроме того, в течение дня под ударом FPV-дронов и артиллерии россиян была Никопольщина. В частности, райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины.

К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Лечится амбулаторно. Повреждены 2 частных дома. Изуродованы 2 авто, еще один уничтожен. Загорелось не эксплуатируемое здание.

Также он добавил, что россияне ударили дронами по Петропавловской общине и Шахтерскому Синельниковскому району. Повреждена инфраструктура.

Позже стало известно, что в Самарском районе погиб 1 человек. Ранены 8 человек.

Все госпитализированы. Половина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.

