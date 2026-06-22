Росія атакувала дронами два іноземні судна у зерновому коридорі — загинув чоловік

Російські безпілотники уразили цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів, є загиблий іноземний громадянин.

РФ ударила дронами по іноземних суднах, що прямували до України

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Внаслідок удару ворожого БПЛА на суховантажному судні Туреччини VICTRESS (прапор Панами) виникла масштабна пожежа. На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Врятовані іноземні моряки

Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажі катерів ВМС України успішно провели рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, проте "серед них є втрати".

Пізніше віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що в ніч на 22 червня внаслідок атаки російських безпілотників були уражені два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів.

За його словами, внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панами. Загинув член екіпажу — 58-річний кухар, громадянин Єгипту.

Восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазнало значних пошкоджень і втратило морехідний стан.

Також цієї ночі росіяни атакували судна під прапороми Палау та Белізу. Постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух.