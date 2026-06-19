Росія атакувала дронами Запоріжжя — є поранені

Російські війська атакують Запоріжжя дронами удень 19 червня. Відомо про влучання у будівлю логістичного оператора, є поранені.
Головні тези:
- Російські війська атакують об'єкти критичної інфраструктури у Запоріжжі за допомогою дронів.
- В результаті атаки було поранено принаймні трьох людей, включаючи працівників логістичного оператора.
РФ атакує Запоріжжя дронами: є поранені
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дронів та пуски КАБів у напрямку міста. Наразі у Запоріжжі триває повітряна тривога.
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