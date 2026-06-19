Росія атакувала дронами Запоріжжя — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала дронами Запоріжжя — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія атакувала дронами Запоріжжя — є поранені
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Російські війська атакують Запоріжжя дронами удень 19 червня. Відомо про влучання у будівлю логістичного оператора, є поранені.

Головні тези:

  • Російські війська атакують об'єкти критичної інфраструктури у Запоріжжі за допомогою дронів.
  • В результаті атаки було поранено принаймні трьох людей, включаючи працівників логістичного оператора.

РФ атакує Запоріжжя дронами: є поранені

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про щонайменше трьох травмованих.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дронів та пуски КАБів у напрямку міста. Наразі у Запоріжжі триває повітряна тривога.

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