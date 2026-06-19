Россия атаковала дронами Запорожье — есть раненые

Российские войска атакуют Запорожье дронами днем 19 июня. Известно о попадании в здание логистического оператора, ранены.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Запорожье дронами, поражая объекты критической инфраструктуры.
- В результате атаки были ранены несколько человек, включая работников логистического оператора.
РФ атакует Запорожье дронами: есть раненые
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении дронов и пусках КАБов в направлении города. В Запорожье продолжается воздушная тревога.
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