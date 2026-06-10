Росія ударила дронами по двох суховантажних суднах у Чорному морі

Росія атакувала ударними БпЛА в акваторії Чорного моря два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами, які прямували морським коридором.
Головні тези:
- Росія вдарила дронами по двох суховантажних суднах у Чорному морі, що є загрозою безпеці морської логістики та об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Атака Росії на цивільні судна відбулася в акваторії Чорного моря під прапором Барбадоса та Панами, а також зачепила південні райони Одещини.
Російські дрони атакували іноземні судна у зерновому коридорі
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також кількома хвилями ударів ворог атакував південь Одещини. Під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура.
Постраждалих внаслідок цих атак немає.
Відповідні служби працюють над усуненням наслідків.
Міністерство розвитку громад та територій України в Телеграмі поінформувало, що судно під прапором Панами слідувало до порту Одещини для навантаження металу. На борту виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована силами екіпажу.
Також постраждало судно під прапором Барбадосу, що перевозило пшеницю.
Обидва судна залишаються в морехідному стані та продовжили рух за маршрутом.
Чергові атаки по цивільному судноплавству вкотре підтверджують, що Росія свідомо загрожує безпеці морської логістики. Попри це, український морський коридор продовжує працювати та забезпечувати експорт продукції та глобальну продовольчу безпеку.
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