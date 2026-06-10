Россия ударила дронами по двум сухогрузам в Черном море
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила дронами по двум сухогрузам в Черном море

Олег Кипер / Одесская ОВА
шахед
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Россия атаковала ударными БпЛА в акватории Черного моря два сухогруза под флагом Барбадоса и Панамы, следовавших морским коридором.

Главные тезисы

  • Атака России на гражданские суда под флагами Барбадоса и Панамы в Черном море вызывает серьезную угрозу безопасности морской логистики.
  • Ударные БпЛА поразили два сухогруза, повредив энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты в районах Одещины.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Враг продолжает террор мирной Одесщины и пытается воспрепятствовать работе Украинского морского коридора. Сегодня ударными БпЛА в акватории Черного моря атакованы два сухогруза под флагом Барбадоса и Панамы, следовавших по морскому коридору.

Также несколькими волнами ударов враг атаковал юг Одесской области. Под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Пострадавших в результате этих атак нет.

Соответствующие службы работают над устранением последствий.

Министерство развития общин и территорий Украины в Телеграмме проинформировало, что судно под флагом Панамы следовало в порт Одесщины для погрузки металла. На борту возник пожар, оперативно ликвидированный силами экипажа.

Также пострадало судно под флагом Барбадоса, перевозившего пшеницу.

Оба судна остаются в мореходном состоянии и продолжили движение по маршруту.

Очередные атаки по гражданскому судоходству еще раз подтверждают, что Россия сознательно угрожает безопасности морской логистики. Тем не менее, украинский морской коридор продолжает работать и обеспечивать экспорт продукции и глобальную продовольственную безопасность.

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