Россия ударила дронами по двум сухогрузам в Черном море

Россия атаковала ударными БпЛА в акватории Черного моря два сухогруза под флагом Барбадоса и Панамы, следовавших морским коридором.

Российские дроны атаковали иностранные суда в зерновом коридоре

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Враг продолжает террор мирной Одесщины и пытается воспрепятствовать работе Украинского морского коридора. Сегодня ударными БпЛА в акватории Черного моря атакованы два сухогруза под флагом Барбадоса и Панамы, следовавших по морскому коридору. Поделиться

Также несколькими волнами ударов враг атаковал юг Одесской области. Под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Пострадавших в результате этих атак нет.

Соответствующие службы работают над устранением последствий.

Министерство развития общин и территорий Украины в Телеграмме проинформировало, что судно под флагом Панамы следовало в порт Одесщины для погрузки металла. На борту возник пожар, оперативно ликвидированный силами экипажа.

Также пострадало судно под флагом Барбадоса, перевозившего пшеницу.

Оба судна остаются в мореходном состоянии и продолжили движение по маршруту.