Россия атаковала дронами два иностранных судна в зерновом коридоре — погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала дронами два иностранных судна в зерновом коридоре — погиб мужчина

Алексей Кулеба
шахед
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Российские беспилотники поразили гражданские торговые суда, направлявшиеся в украинские порты, погибший иностранный гражданин.

Главные тезисы

  • Атака российских дронов на иностранные суда в зерновом коридоре привела к гибели мужчины и вызвала широкий резонанс.
  • Спасательные операции катеров ВМС Украины успешно проведены, но есть информация о потерях среди экипажа.

РФ ударила дронами по иностранным судам, направлявшимся в Украину

Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузе Турции VICTRESS (флаг Панамы) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

Спасены иностранные моряки

Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажи катеров ВМС Украины успешно провели спасательную операцию по эвакуации экипажа сухогруза, однако "среди них есть потери".

Позже вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что в ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, направлявшихся в украинские порты.

По его словам, в результате удара беспилотника возник пожар на судне под флагом Панамы. Погиб член экипажа — 58-летний повар, гражданин Египта.

Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние.

Также этой ночью россияне атаковали суда под флагами Палау и Белиза. Пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение.

Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты — прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и требующих решительной реакции международного сообщества.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий

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