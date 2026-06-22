Россия атаковала дронами два иностранных судна в зерновом коридоре — погиб мужчина

Российские беспилотники поразили гражданские торговые суда, направлявшиеся в украинские порты, погибший иностранный гражданин.
Главные тезисы
- Атака российских дронов на иностранные суда в зерновом коридоре привела к гибели мужчины и вызвала широкий резонанс.
- Спасательные операции катеров ВМС Украины успешно проведены, но есть информация о потерях среди экипажа.
РФ ударила дронами по иностранным судам, направлявшимся в Украину
Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузе Турции VICTRESS (флаг Панамы) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.
Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажи катеров ВМС Украины успешно провели спасательную операцию по эвакуации экипажа сухогруза, однако "среди них есть потери".
Позже вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что в ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, направлявшихся в украинские порты.
По его словам, в результате удара беспилотника возник пожар на судне под флагом Панамы. Погиб член экипажа — 58-летний повар, гражданин Египта.
Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние.
Также этой ночью россияне атаковали суда под флагами Палау и Белиза. Пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение.
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