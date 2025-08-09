Росія атакувала дроном меблевий магазин у Харкові — є поранені

Російські окупанти вдень 9 серпня вдарили дроном по меблевому магазину в Київському районі Харкова. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, на місці працюють екстрені служби.
Головні тези:
- Росія атакувала дроном меблевий магазин у Харкові, де було поранено шестеро людей.
- Наразі на місці працюють екстрені служби, які надають допомогу постраждалим.
- Серед поранених є підліток та четверо жінок, які були госпіталізовані.
Росія атакувала дронами Харків
Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.
Як зауважив мер міста, майже відразу після удару з'явилась інформація про перших поранених. А вже станом на 16:35 було відомо, що постраждали 6 людей.
На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих.
Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що серед постраждалих є підлітка.
Серед постраждалих в Київському районі Харкова 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.
Одна з поранених у Київському районі Харкова перебуває у важкому стані, сказав Харківський міський голова Ігор Терехов. У жінки — поранення шиї.
За його попередньою інформацією, російські війська застосували ударний безпілотник «Молнія»
