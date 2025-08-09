Росія атакувала дроном меблевий магазин у Харкові — є поранені

Російські окупанти вдень 9 серпня вдарили дроном по меблевому магазину в Київському районі Харкова. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, на місці працюють екстрені служби.

Росія атакувала дронами Харків

Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова. Ігор Терехов Мер Харкова

Як зауважив мер міста, майже відразу після удару з'явилась інформація про перших поранених. А вже станом на 16:35 було відомо, що постраждали 6 людей.

На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих.

Харків

Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що серед постраждалих є підлітка.

Серед постраждалих в Київському районі Харкова 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

Одна з поранених у Київському районі Харкова перебуває у важкому стані, сказав Харківський міський голова Ігор Терехов. У жінки — поранення шиї.

Поранені — відвідувачі комплексу мережі меблевих салонів. Тут були люди. Це — вихідний день, субота, вдень таке влучання. Це — справжній терор проти мирного населення. Поширити

За його попередньою інформацією, російські війська застосували ударний безпілотник «Молнія»