Росія атакувала дроном меблевий магазин у Харкові — є поранені
Ігор Терехов
Харків

Російські окупанти вдень 9 серпня вдарили дроном по меблевому магазину в Київському районі Харкова. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, на місці працюють екстрені служби.

Головні тези:

  • Росія атакувала дроном меблевий магазин у Харкові, де було поранено шестеро людей.
  • Наразі на місці працюють екстрені служби, які надають допомогу постраждалим.
  • Серед поранених є підліток та четверо жінок, які були госпіталізовані.

Росія атакувала дронами Харків

Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Як зауважив мер міста, майже відразу після удару з'явилась інформація про перших поранених. А вже станом на 16:35 було відомо, що постраждали 6 людей.

На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих.

Харків

Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що серед постраждалих є підлітка.

Серед постраждалих в Київському районі Харкова 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

Одна з поранених у Київському районі Харкова перебуває у важкому стані, сказав Харківський міський голова Ігор Терехов. У жінки — поранення шиї.

Поранені — відвідувачі комплексу мережі меблевих салонів. Тут були люди. Це — вихідний день, субота, вдень таке влучання. Це — справжній терор проти мирного населення.

За його попередньою інформацією, російські війська застосували ударний безпілотник «Молнія»

