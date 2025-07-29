Російські окупанти вдарили по Харківщині — загинули 5 цивільних

29 липня новий обстріл, який влаштувала армія РФ, призвів до загибелі щонайменше 5 мирних мешканців Харківської області. Окрім того, місцева влада підтвердила, що ще троє громадян отримали поранення.
Головні тези:
- Кількість жертв та постраждалих ще може зрости.
- Наразі на місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та криміналісти.
Нова атака РФ на Харківщину — перші подробиці
Про ситуацію в регіоні повідомляють поліція Харківської області, а також керівник ОВА Олег Синєгубов.
Поліцейські заявляють, що 29 липня близько 10:38 армія РФ вдарила, за попередніми даними, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.
Після цього почалася пожежа в місцевому магазині — її площа наразі з'ясовується.
Наразі на місце ворожої атаки працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.
За словами правоохоронців, вони документують черговий воєнний злочин російських загарбників та збирають доказову базу.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, у селі Піски-Радьківські Борівської громади внаслідок обстрілу горить приватний будинок.
Інформація щодо постраждалих наразі з'ясовується.
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