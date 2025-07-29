Російські окупанти вдарили по Харківщині — загинули 5 цивільних

29 липня новий обстріл, який влаштувала армія РФ, призвів до загибелі щонайменше 5 мирних мешканців Харківської області. Окрім того, місцева влада підтвердила, що ще троє громадян отримали поранення.

Нова атака РФ на Харківщину — перші подробиці

Про ситуацію в регіоні повідомляють поліція Харківської області, а також керівник ОВА Олег Синєгубов.

Поліцейські заявляють, що 29 липня близько 10:38 армія РФ вдарила, за попередніми даними, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.

Після цього почалася пожежа в місцевому магазині — її площа наразі з'ясовується.

Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поширити

Наразі на місце ворожої атаки працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

За словами правоохоронців, вони документують черговий воєнний злочин російських загарбників та збирають доказову базу.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, у селі Піски-Радьківські Борівської громади внаслідок обстрілу горить приватний будинок.

Інформація щодо постраждалих наразі з'ясовується.